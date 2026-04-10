[포토] 마마무 솔라, 파격 비키니로 드러낸 건강미

“모든 게 아내의 것”…고우림, ‘85억’ 김연아♥ 신혼집 언급

포레스텔라 고우림이 아내 김연아와 신혼집에 대해 언급했다. 지난 9일 방송된 MBC ‘구해줘! 홈즈’에는 포레스텔라 조민규, 고우림의 출연이 예고됐다. 영상 말미 예고편에서 포레스텔라 조민규와 고우림은 양세형과 함께 빌라 임장에 나섰다. 고우림은 자신의 이름을 부르자 계단에서 얼굴을 내미는 연기를 펼치며 장난기 넘치는 모습을 보였고, 노래 실력을 뽐내기도 했다. 양세형이 고우림에게 “집에서 개인의 공간이 있느냐”고 묻자 고우림은 “모두가 그분의 것이기 때문에”라고 답했다. 이후 고우림은 “오늘 말을 좀 실수한 것 같다”라고 후회했…