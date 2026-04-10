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[포토] 마마무 솔라, 파격 비키니로 드러낸 건강미

입력 :2026-04-10 16:08:17
수정 :2026-04-10 16:08:17
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걸그룹 마마무의 멤버 솔라가 건강미 넘치는 비치룩으로 팬들의 시선을 사로잡았다.

솔라는 최근 자신의 SNS를 통해 하와이 해변에서 여유로운 시간을 보내는 모습을 담은 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 그는 푸른 바다와 따뜻한 햇살을 배경으로 자연스럽고 당당한 포즈를 취하고 있다.

특히 화이트와 블랙 톤의 비키니 스타일을 각각 소화하며 탄탄한 보디라인과 균형 잡힌 실루엣을 강조했다. 꾸준한 운동과 자기관리로 완성된 건강한 이미지가 돋보이며, 특유의 활기찬 매력이 한층 부각됐다. 여기에 넓은 챙의 밀짚모자를 더해 세련된 휴양지 패션을 완성했다.


온라인뉴스부
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