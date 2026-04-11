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‘박성광♥’ 이솔이 “항암치료 후 4년 만에…” 좋은 소식 전해졌다

입력 :2026-04-11 17:43:34
수정 :2026-04-11 17:48:20
이솔이 인스타그램
이솔이 인스타그램


방송인 박성광의 아내 이솔이가 항암 치료 후 근황을 공개했다.

이솔이는 11일 자신의 인스타그램을 통해 “드디어 익스텐션까지 제거한 기념으로, 돌아보니 그때의 나는 위태하고 나약했었지만 그 시절 나를 강하게 한 것은 시련과 고통이 아니라 결국 사랑이었다지”라는 글과 함께 영상을 올렸다.

영상에는 ‘항암 치료 후 딱 4년이 되는 날. 드디어 내 머리로 돌아왔네’라는 글과 함께 이솔이가 자신의 긴 생머리를 만지다가 미소를 짓는 모습이 담겨 눈길을 끈다.

이솔이 인스타그램
이솔이 인스타그램


박성광은 해당 글에 “뭐든♥”이라는 댓글을 달고 애정을 드러내 훈훈함을 자아냈다.

이솔이와 박성광은 지난 2020년 8월 결혼했다.

박성광 이솔이 웨딩화보
박성광 이솔이 웨딩화보


두 사람은 SBS ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’에서 신혼생활을 공개하기도 했다.

이후 이솔이는 지난해 4월 과거 암 투병 사실을 공개해 많은 위로를 받았다.

온라인뉴스부
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