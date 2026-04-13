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“캠핑장에 왜 저걸” “개념없다”…백지영♥정석원, 논란 터졌다

입력 :2026-04-13 15:41:34
수정 :2026-04-13 15:41:34
가수 백지영이 유튜브 콘텐츠에서 쿠팡의 ‘프레시백’을 개인 용도로 사용하는 모습이 공개되며 논란이 일자, 해당 유튜브 제작진이 이에 사과했다. 해당 장면은 현재 삭제된 상태. 유튜브
가수 백지영이 유튜브 콘텐츠에서 쿠팡의 ‘프레시백’을 개인 용도로 사용하는 모습이 공개되며 논란이 일자, 해당 유튜브 제작진이 이에 사과했다. 해당 장면은 현재 삭제된 상태. 유튜브


가수 백지영이 유튜브 콘텐츠에서 쿠팡의 ‘프레시백’을 개인 용도로 사용하는 모습이 공개되며 논란이 일자, 해당 유튜브 제작진이 사과했다.

백지영의 유튜브 채널 제작진은 13일 “최근 업로드된 영상 중 쿠팡 프레시백을 외부로 반출해 사용한 장면으로 시청자분들께 심려를 끼쳐드린 점 고개 숙여 사과드린다”고 밝혔다.

그러면서 “무지로 인해 잘못된 모습을 보여드렸다. 지적해 주신 불편함에 깊이 공감하며, 해당 장면은 즉시 삭제 및 재편집을 완료했다”고 전했다.

이어 “앞으로 콘텐츠 제작 시 더욱 세심하게 살피고, 보내주시는 애정에 보답할 수 있도록 각별히 주의할 것을 약속드린다”고 덧붙였다.

백지영은 전날 자신의 유튜브 채널에 한 영상을 올렸다. 공개된 영상에서 백지영은 남편인 배우 정석원과 함께 캠핑을 떠났다.

가수 백지영이 유튜브 콘텐츠에서 쿠팡의 ‘프레시백’을 개인 용도로 사용하는 모습이 공개되며 논란이 일자, 해당 유튜브 제작진이 이에 사과했다. 유튜브 캡처
가수 백지영이 유튜브 콘텐츠에서 쿠팡의 ‘프레시백’을 개인 용도로 사용하는 모습이 공개되며 논란이 일자, 해당 유튜브 제작진이 이에 사과했다. 유튜브 캡처


가수 백지영이 유튜브 콘텐츠에서 쿠팡의 ‘프레시백’을 개인 용도로 사용하는 모습이 공개되며 논란이 일자, 해당 유튜브 제작진이 이에 사과했다. 유튜브 캡처
가수 백지영이 유튜브 콘텐츠에서 쿠팡의 ‘프레시백’을 개인 용도로 사용하는 모습이 공개되며 논란이 일자, 해당 유튜브 제작진이 이에 사과했다. 유튜브 캡처


이 과정에서 쿠팡의 신선식품 배송에 사용되는 ‘프레시백’에서 식재료를 꺼내 사용하는 장면이 담겼다. 이후 해당 프레시백은 캠핑장에서도 계속 사용되는 모습이 포착됐다.

프레시백은 쿠팡이 신선식품 배송 시 사용하는 다회용 보냉 가방으로, 원칙적으로 배송 완료 후 회수되는 것이 기본이다.

해당 장면이 확산하자 누리꾼들은 “개념이 없다”, “저걸 들고 다니는 건 처음 본다”, “공용 물품을 개인 용도로 사용하는 것은 부적절하다” 등 비판적인 반응을 보였다.

온라인뉴스부
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