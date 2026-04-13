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‘방시혁 美 목격담’ 과즙세연, 열애 공식 인정…“나이차 뛰어넘어”

입력 :2026-04-13 20:23:55
수정 :2026-04-13 20:23:55
BJ 케이와 과즙세연이 열애를 발표했다. BJ 케이 방송 캡처
BJ 케이와 과즙세연이 열애를 발표했다. BJ 케이 방송 캡처


BJ 과즙세연(26·본명 인세연)이 같은 인터넷 방송인 케이(37·본명 박중규)와 연인 사이임을 직접 밝혔다.

13일 BJ 케이가 자신의 SOOP 채널을 통해 ‘케이 중대 발표’라는 제목으로 라이브 방송을 진행한 가운데 과즙세연이 함께 자리해 이목을 집중시켰다.

이날 방송에서 케이는 “저희 연애한다”고 밝히면서 “8월부터 사귀었다. 처음 만난 건 지난해 7월 지인 결혼식 뒤풀이에서 연락하고 한 달 정도 썸을 타다가 사귀게 됐다”고 밝혔다. 이들은 11살 나이 차를 뛰어넘은 만남으로 더욱 눈길을 끌었다.

BJ 케이와 과즙세연이 열애를 발표했다. BJ 케이 방송 캡처
BJ 케이와 과즙세연이 열애를 발표했다. BJ 케이 방송 캡처


갑작스러운 발표에 대해선 과즙세연이 스토킹을 당하는 등 불미스러운 일을 겪자 공개 열애를 결심했다고 전했다.

두 사람은 손깍지를 끼고 입을 맞추는 등 애정을 숨기지 않고 표현해 눈길을 끌었다.

한편 과즙세연은 2024년 미국 로스앤젤레스(LA) 베벌리힐스에서 방시혁 하이브 의장과 함께 있는 모습이 포착돼 유명세를 탔다. 약 35만명의 유튜브 구독자를 보유하고 있다.

케이는 2012년부터 인터넷 방송을 시작해 약 69만명의 구독자를 보유하고 있다.

방시혁(가운데) 하이브 의장이 BJ 과즙세연(왼쪽) 등 여성 두 명과 미국 로스앤젤레스 베벌리힐스를 함께 걷는 모습이 해외 유튜브 채널 포착됐다. 유튜브 채널 ‘I am WalKing’ 캡처
방시혁(가운데) 하이브 의장이 BJ 과즙세연(왼쪽) 등 여성 두 명과 미국 로스앤젤레스 베벌리힐스를 함께 걷는 모습이 해외 유튜브 채널 포착됐다. 유튜브 채널 ‘I am WalKing’ 캡처


온라인뉴스부
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