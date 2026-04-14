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‘40세 미혼’ 고준희 “결혼보다 아이 먼저…” 충격 고백

입력 :2026-04-14 13:11:08
수정 :2026-04-14 13:11:08
배우 고준희 유튜브 채널 캡처
배우 고준희 유튜브 채널 캡처


배우 고준희가 결혼과 출산에 관한 생각을 전했다.

고준희는 13일 자신의 유튜브 채널에서 ‘SNL 코리아’에 출연 중인 김규원과 곱창을 먹으며 다양한 이야기를 나눴다.

김규원은 고준희와 친해진 계기에 대해 “방송에 나온 건 되게 짧았는데 회의하면서 많이 가까워졌다”고 밝혔다.

고준희는 “나는 안 불렀는데 회식을 다 갔다”고 전했다.

고준희는 결혼 이야기가 나오자 김원훈을 언급하며 “원훈이는 장가를 갔으니까 마음이 편할 수 있다. 나는 아직 숙제가 남아 있다”고 덧붙였다.

배우 고준희 유튜브 채널 캡처
배우 고준희 유튜브 채널 캡처


이어 김규원이 “결혼을 기다리는 이유가 있냐”고 묻자 고준희는 “결혼보다 아이를 먼저 낳고 싶다”고 말해 시선을 끌었다.

배우 고준희 유튜브 채널 캡처
배우 고준희 유튜브 채널 캡처


고준희는 “엄마가 이걸 보고 있을 텐데”라며 “우리나라가 조금 더 깨어 있어야 한다고 생각한다”고 강조했다.

온라인뉴스부
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