‘40세 미혼’ 고준희 “결혼보다 아이 먼저…” 충격 고백

배우 고준희 유튜브 채널 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 고준희가 결혼과 출산에 대해 밝힌 의견은? 결혼 후 출산 출산 후 결혼

배우 고준희가 결혼과 출산에 관한 생각을 전했다.고준희는 13일 자신의 유튜브 채널에서 ‘SNL 코리아’에 출연 중인 김규원과 곱창을 먹으며 다양한 이야기를 나눴다.김규원은 고준희와 친해진 계기에 대해 “방송에 나온 건 되게 짧았는데 회의하면서 많이 가까워졌다”고 밝혔다.고준희는 “나는 안 불렀는데 회식을 다 갔다”고 전했다.고준희는 결혼 이야기가 나오자 김원훈을 언급하며 “원훈이는 장가를 갔으니까 마음이 편할 수 있다. 나는 아직 숙제가 남아 있다”고 덧붙였다.이어 김규원이 “결혼을 기다리는 이유가 있냐”고 묻자 고준희는 “결혼보다 아이를 먼저 낳고 싶다”고 말해 시선을 끌었다.고준희는 “엄마가 이걸 보고 있을 텐데”라며 “우리나라가 조금 더 깨어 있어야 한다고 생각한다”고 강조했다.온라인뉴스부