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‘100억 건물주’ 장성규 “덜컥 로또 당첨”…‘놀라운 소식’ 전했다

입력 :2026-04-14 13:59:14
수정 :2026-04-14 13:59:14
아나운서 출신 방송인 장성규가 복권에 당첨됐다. 장성규 인스타그램 캡처
아나운서 출신 방송인 장성규가 복권에 당첨됐다. 장성규 인스타그램 캡처


아나운서 출신 방송인 장성규가 복권에 당첨됐다.

장성규는 14일 자신의 인스타그램을 통해 “로또 당첨됐다”며 “유미(장성규의 아내) 전시회 가서 꽃 대신 선물한 로또가 4등에 덜컥 (당첨됐다)”고 밝혔다.

이어 “신기한 건 QR코드로 당첨 확인하고 있는데 3등 한 동생이 DM(다이렉트 메시지)을 보냈다”며 “모쪼록 우리 둘의 좋은 기운이 널리 퍼지기를”이라고 전했다.

장성규의 등수는 4등으로, 당첨액은 5만원이다.

장성규는 3등을 했다는 팬에게 받은 DM도 공개했다. 이 팬은 “성규 형 처음으로 로또 3등 당첨됐다”며 “형을 응원하고 좋아하는 분들이 내 기운을 받아 갔으면 좋겠다”고 말했다.

한편 장성규는 2014년 비연예인과 결혼해 슬하에 아들 2명을 두고 있다.

그는 2021년 서울 강남구 청담동 소재 건물을 65억원에 매입한 사실이 알려지며 화제를 모으기도 했다. 현재 해당 건물 시세는 100억원이 넘는 것으로 알려졌다.

온라인뉴스부
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장성규가 아내에게 선물한 로또의 당첨 등수는?
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