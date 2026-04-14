기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘34세’ 딘딘 “좋게 생각하는 사람 있어…결혼 언제 할지 궁금” 깜짝

입력 :2026-04-14 17:43:51
수정 :2026-04-14 17:43:51
코미디언 이국주 유튜브 채널
코미디언 이국주 유튜브 채널


가수 딘딘이 결혼 운을 봤다.

지난 13일 코미디언 이국주 유튜브 채널에는 딘딘이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 영상에서 이국주는 타로로 딘딘의 운세를 봤다.

코미디언 이국주 유튜브 채널
코미디언 이국주 유튜브 채널


이국주가 “결혼 생각하고 있는 사람 없냐”고 묻자 딘딘은 “한두 명으로 봐볼까?”라고 물었다.

이국주는 딘딘이 뽑은 타로를 보며 “조금 괜찮다. 현재는 왜 고민하고 있는지 모르겠다. 전에는 관계가 탄탄했는데 지금은 결정의 길에 서 있다. ‘조금 지켜볼까?’ 하면서 벽이 있긴 하다”고 해석했다.

딘딘이 “무슨 벽이냐”고 하자 이국주는 “이미 넘지 못할 걸 안다. 그래도 덤비는 거다”고 설명했다.

딘딘은 “(과거에) 진짜 좋았으니까. 계속 그 기억이 있으니까 ‘이 사람인가?’ 고민이 있긴 하다”며 “그런데 이제는 너무 안 맞는다는 걸 안다”고 전했다.

코미디언 이국주 유튜브 채널
코미디언 이국주 유튜브 채널


이어 딘딘은 두 번째 여성에 대한 카드를 뽑으며 “좋은 카드 나오면 안 된다. 그러면 술 먹고 전화한다”고 말해 웃음을 자아냈다.

이국주는 “마음이 넘친다. 진심이 우러나는 건 얘가 더 크다”며 “마음을 전달하고 싶고 나중에는 얘를 얻고 싶어서 무언가 해야겠다는 게 생긴다”고 풀이했다.

그러자 딘딘은 “마지막에 본 사람이 좋게 생각하는 사람이긴 하다. 제일 좋은 사람으로 타로를 봤는데 안 좋게 나오면 애매하니까”라고 말해 눈길을 끌었다.

코미디언 이국주 유튜브 채널
코미디언 이국주 유튜브 채널


제작진은 “그 친구분은 여기 없는 거냐”며 과거 딘딘과 가상 결혼 콘텐츠를 찍은 가수 조현영을 언급했다.

이에 딘딘은 “걔는 여기 섞일 수도 없다. 너무 무례하시다”고 발끈하며 선을 그었다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
딘딘이 타로로 운세를 본 주제는 무엇인가?
인기기사
고윤정, ‘무결점 미모’
제니, 레드 슈트와 선글라스 ‘강렬한 아우라’
마마무 솔라, 파격 비키니로 드러낸 건강미
‘방시혁 美 목격담’ 과즙세연, 열애 공식 인정…“나이차 뛰어넘어”

‘방시혁 美 목격담’ 과즙세연, 열애 공식 인정…“나이차 뛰어넘어”
‘부친상’ 이효리 곁 지켰다…이상순, 라디오 DJ 자리도 비워

‘부친상’ 이효리 곁 지켰다…이상순, 라디오 DJ 자리도 비워
심권호, 간암 수술 근황…“확연히 달라진 안색”

심권호, 간암 수술 근황…“확연히 달라진 안색”
“최태준과 결혼 4년 만에…” 박신혜, 모두 놀랄 근황 전해졌다

“최태준과 결혼 4년 만에…” 박신혜, 모두 놀랄 근황 전해졌다
‘100억 건물주’ 장성규 “덜컥 로또 당첨”…‘놀라운 소식’ 전했다

‘100억 건물주’ 장성규 “덜컥 로또 당첨”…‘놀라운 소식’ 전했다
2026년 4월 14일

2026년 4월 14일
130억 세금 납부한 차은우…지드래곤이 보인 뜻밖의 반응

130억 세금 납부한 차은우…지드래곤이 보인 뜻밖의 반응
‘엉덩이까지 노출’…신화 이민우, 누드집 공개

‘엉덩이까지 노출’…신화 이민우, 누드집 공개
“기저귀·석고보드 뜯어먹으며 버텼다” 30대 부모 방치에 2살 아기 사망…美 ‘충격’

“기저귀·석고보드 뜯어먹으며 버텼다” 30대 부모 방치에 2살 아기 사망…美 ‘충격’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 하지원, 동영상 유출 논란…배우 인생 최대 위기 ‘클라이맥스’

    하지원, 동영상 유출 논란…배우 인생 최대 위기 ‘클라이맥스’

  2. “서로 바빴다” 아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환

    “서로 바빴다” 아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환

  3. ‘86세’ 전원주, 휠체어 앉아 수척했는데… 수술 후 다시 걷는 근황 전했다

    ‘86세’ 전원주, 휠체어 앉아 수척했는데… 수술 후 다시 걷는 근황 전했다

  4. “1250배 뛰어”…선우용여, 800만원에 산 청담동 땅 ‘100억’ 됐다

    “1250배 뛰어”…선우용여, 800만원에 산 청담동 땅 ‘100억’ 됐다

  5. ‘뇌출혈’ 이진호, 생활고에 중환자실 입원비 못 내… 2800만원 건보료 체납 여파

    ‘뇌출혈’ 이진호, 생활고에 중환자실 입원비 못 내… 2800만원 건보료 체납 여파
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
강렬한 레드카펫 패션

강렬한 레드카펫 패션

할리우드 스타들이 8일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 이집션 극장에서 열린 넷플릭스 TV 시리즈 ‘성난 사람들’(Beef)
할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫

할리우드 스타들의 화려한 시사회 레드카펫

할리우드 스타들이 7일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 할리우드의 TCL 차이니즈 극장에서 열린 HBO ‘유포리아(Euphor