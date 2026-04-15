기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

제니, 잘록한 허리…명품 뒤태 ‘청바지핏’

입력 :2026-04-15 15:22:40
수정 :2026-04-15 15:22:40
사진=제니 인스타그램 캡처
사진=제니 인스타그램 캡처


그룹 ‘블랙핑크’의 제니가 감탄을 자아내는 완벽한 청바지 핏을 선보였다.

제니는 지난 14일 자신의 인스타그램에 근황 사진 여러 장을 게시하며 제니만의 힙한 룩을 선보였다.

공개된 사진 속 제니는 크롭 티셔츠에 빈티지한 가죽 재킷을 팔에 걸쳐 내추럴하면서도 세련된 분위기를 연출했다. 특히 뒤태를 강조하는 포즈를 취한 사진에서는 잘록한 허리 라인과 탄탄한 복근이 눈길을 끌었다. 그는 특유의 아우라로 청바지 하나만으로도 힙한 분위기를 완성했다.

한편 제니가 속한 블랙핑크는 지난 2월 미니 3집 ‘데드라인’(DEADLINE)을 발표했다.


강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
제니가 최근 인스타그램에 게시한 사진은 언제 올린 것인가?
인기기사
시선 사로잡는 시사회 드레스룩
고윤정, ‘무결점 미모’
제니, 레드 슈트와 선글라스 ‘강렬한 아우라’
홍진경, 이혼 후 근황 “男후배와 2차 가서 술 마시다가…” 애정 과시

홍진경, 이혼 후 근황 “男후배와 2차 가서 술 마시다가…” 애정 과시
‘34세’ 딘딘 “좋게 생각하는 사람 있어…결혼 언제 할지 궁금” 깜짝

‘34세’ 딘딘 “좋게 생각하는 사람 있어…결혼 언제 할지 궁금” 깜짝
등굣길에 사라진 日초등생 결국 시신으로…‘깨끗한 가방’ 등 의문투성이

등굣길에 사라진 日초등생 결국 시신으로…‘깨끗한 가방’ 등 의문투성이
‘39세’ 문채원 “다가오는 6월, 결혼합니다” 발표…신랑은 ♥비연예인

‘39세’ 문채원 “다가오는 6월, 결혼합니다” 발표…신랑은 ♥비연예인
“조진웅 바로 은퇴해 충격, 잠시 휴식기 가질 줄” 현역 최고령 감독, 조심스런 언급

“조진웅 바로 은퇴해 충격, 잠시 휴식기 가질 줄” 현역 최고령 감독, 조심스런 언급
“배달음식에 머리카락, 100만원 달라” 위자료 청구한 손님… 업주 입장 들어보니

“배달음식에 머리카락, 100만원 달라” 위자료 청구한 손님… 업주 입장 들어보니
바다에 빠진 韓조종사 구한 스리랑카 노동자…‘강제 추방’ 대신 ‘체류 자격’ 얻었다

바다에 빠진 韓조종사 구한 스리랑카 노동자…‘강제 추방’ 대신 ‘체류 자격’ 얻었다
자식 많이 낳으면 그만큼 행복할까…통념 깬 연구 결과 “오히려…”

자식 많이 낳으면 그만큼 행복할까…통념 깬 연구 결과 “오히려…”
이소라 “1000만원 주고 가슴성형”…볼륨감 넘치는 몸매

이소라 “1000만원 주고 가슴성형”…볼륨감 넘치는 몸매
인기 클릭
Weekly Best

  1. 하지원, 동영상 유출 논란…배우 인생 최대 위기 ‘클라이맥스’

    하지원, 동영상 유출 논란…배우 인생 최대 위기 ‘클라이맥스’

  2. “서로 바빴다” 아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환

    “서로 바빴다” 아이유, 이상순과 재회…이효리 불화설 재소환

  3. ‘100억 건물주’ 장성규 “덜컥 로또 당첨”…‘놀라운 소식’ 전했다

    ‘100억 건물주’ 장성규 “덜컥 로또 당첨”…‘놀라운 소식’ 전했다

  4. “1250배 뛰어”…선우용여, 800만원에 산 청담동 땅 ‘100억’ 됐다

    “1250배 뛰어”…선우용여, 800만원에 산 청담동 땅 ‘100억’ 됐다

  5. ‘뇌출혈’ 이진호, 생활고에 중환자실 입원비 못 내… 2800만원 건보료 체납 여파

    ‘뇌출혈’ 이진호, 생활고에 중환자실 입원비 못 내… 2800만원 건보료 체납 여파
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
시선 사로잡는 시사회 드레스룩

시선 사로잡는 시사회 드레스룩

영화배우, 모델 등 스타들이 14일(현지시간) 미국 뉴욕 링컨 센터의 데이비드 코크 극장에서 열린 디자이너 브루넬로 쿠치넬리 다큐멘터리
강렬한 레드카펫 패션

강렬한 레드카펫 패션

할리우드 스타들이 8일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 이집션 극장에서 열린 넷플릭스 TV 시리즈 ‘성난 사람들’(Beef)