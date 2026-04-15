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제니, 잘록한 허리…명품 뒤태 ‘청바지핏’
입력 :2026-04-15 15:22:40
수정 :2026-04-15 15:22:40
그룹 ‘블랙핑크’의 제니가 감탄을 자아내는 완벽한 청바지 핏을 선보였다.
제니는 지난 14일 자신의 인스타그램에 근황 사진 여러 장을 게시하며 제니만의 힙한 룩을 선보였다.
공개된 사진 속 제니는 크롭 티셔츠에 빈티지한 가죽 재킷을 팔에 걸쳐 내추럴하면서도 세련된 분위기를 연출했다. 특히 뒤태를 강조하는 포즈를 취한 사진에서는 잘록한 허리 라인과 탄탄한 복근이 눈길을 끌었다. 그는 특유의 아우라로 청바지 하나만으로도 힙한 분위기를 완성했다.
한편 제니가 속한 블랙핑크는 지난 2월 미니 3집 ‘데드라인’(DEADLINE)을 발표했다.
강경민 기자
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