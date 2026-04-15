제니, 잘록한 허리…명품 뒤태 ‘청바지핏’

‘엉덩이까지 노출’…신화 이민우, 누드집 공개

그룹 ‘신화’ 멤버 이민우가 과거 발간한 누드 화보집과 관련해 정산을 받지 못했다고 고백했다. 이민우는 지난 13일 공개된 유튜브 채널 ‘동해물과 백두은혁’에 멤버 앤디와 함께 출연했다. 이날 방송에서 이민우는 아이돌 최초의 시도로 화제를 모았던 누드 화보집을 언급했다. 그는 “제작하기로 한 쪽에서 사고가 있어서 정산을 받지 못했다”며 “정확한 부수는 모르지만 몇만 부 정도만 찍고 그 이상은 제작되지 않은 레어템”이라고 덧붙였다. 제작진은 당시 누드집을 직접 공개하며 현재 중고 시장에서 20만~30만원대에 거래된다고 소개했다. 진…