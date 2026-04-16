신지, 결혼 한 달도 안 남았는데…안타까운 결정 내렸다

유튜브 채널 ‘어떠신지?!’

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 신지와 문원이 신혼여행을 포기한 이유는? 중동전쟁 코로나19

오는 5월 결혼식을 앞둔 신지와 문원이 중동전쟁으로 인해 신혼여행을 포기했다.지난 15일 유튜브 채널 ‘어떠신지?!’에는 ‘지금 가기 딱 좋은 한남동 데이트 코스 추천’이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 신지는 결혼이 한 달 남은 시점에 신혼여행을 가지 않기로 결정했다고 밝혔다.그는 “두바이가 경유지였는데 중동 사태가 길어지고 있다”며 “내가 처음에 계획했던 플랜이 다 망가지기도 하고, 상황이 좀 괜찮아졌을 때 원래 원하던 코스로 가는 게 어떨까 싶다”고 말했다. 이어 “고민을 한 달 정도 했다”고 덧붙였다.문원은 “그때 스트레스를 받으면서 살이 빠졌다. 홀쭉해졌다”고 덧붙였다.신지는 오는 5월 2일 문원과 결혼식을 올린다. 두 사람은 지난해 열애 사실을 공개했으며, 이미 웨딩 촬영을 마치고 신혼집에서 생활 중인 것으로 알려졌다.온라인뉴스부