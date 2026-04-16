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[포토] 권나라, 역대급 단발 미모 뽐내

입력 :2026-04-16 10:30:57
수정 :2026-04-16 11:06:41
사진=권나라 SNS 캡처
사진=권나라 SNS 캡처


배우 권나라가 지난 12일 SNS를 통해 “No reason just happy”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진=권나라 SNS 캡처
사진=권나라 SNS 캡처


사진=권나라 SNS 캡처
사진=권나라 SNS 캡처


사진 속 권나라의 블랙 슬립 원피스는 가녀린 어깨선과 늘씬한 실루엣을 더욱 또렷하게 드러냈고, 턱선까지 오는 세련된 단발 헤어는 작은 얼굴과 선명한 이목구비를 한층 도드라지게 했다.

사진=권나라 SNS 캡처
사진=권나라 SNS 캡처


사진=권나라 SNS 캡처
사진=권나라 SNS 캡처


특히 사진마다 드러나는 비율은 보는 이로 하여금 감탄을 자아낸다. 사진을 본 팬들은 “진짜 실물 깡패”라고 전했다.

사진=권나라 SNS 캡처
사진=권나라 SNS 캡처


권나라는 2012년 그룹 헬로비너스로 데뷔했다. 그는 2017년 드라마 ‘수상한 파트너’를 통해 본격적으로 배우 활동에 나섰고, ‘나의 아저씨’, ‘닥터 프리즈너’, ‘이태원 클라쓰’, ‘암행어사: 조선비밀수사단’, ‘불가살’, ‘야한 사진관’ 등에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다.

온라인뉴스부
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