기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

개그맨 장동민, 친환경 생수병 개발…특허에 회사 창업까지

입력 :2026-04-16 10:31:35
수정 :2026-04-16 10:31:35
사진=MBC ‘라디오스타’ 캡처
사진=MBC ‘라디오스타’ 캡처


개그맨 장동민이 친환경 생수병을 개발해 출시한다고 밝혔다.

지난 15일 방송된 MBC ‘라디오스타’에 출연한 장동민은 직접 개발에 참여한 친환경 생수병을 소개하며 본격적인 제품 출시 소식을 알렸다.

이날 방송에서 장동민은 친환경 분야에 대한 남다른 애정을 드러냈다. 그는 “그동안 ‘라디오스타’를 통해 라벨 제거 기술에 많은 관심을 받았다”며 “친환경 분야에 오래 관심을 가져온 만큼 플라스틱 사용을 줄일 방법을 고민해왔다”고 개발 배경을 설명했다.

이어 “플라스틱을 아예 쓰지 않는 것은 현실적으로 어렵기 때문에 질량을 줄이고 불필요한 부분을 덜어내는 방향으로 접근했다”는 기술 철학을 밝혔다.

그가 소개한 생수병의 핵심은 ‘초경량화’에 있다. 병의 표면에 정교한 홈을 파는 구조적 설계를 통해 내구성은 유지하면서도 사용되는 플라스틱의 양을 낮춘 것이 특징이다. 장동민은 “병에 홈을 파서 무게를 최대한 줄였다”며 “기존 500㎖ 생수병이 약 10g인데 이를 1.5g 정도 줄일 수 있었다. 생수병 10개를 사용할 경우 하나를 아끼는 효과와 같다”고 설명했다.

사진=MBC ‘라디오스타’ 캡처
사진=MBC ‘라디오스타’ 캡처


그는 해당 제품에 대해 “방송 기준으로 다음 달부터 시중에 출시될 예정”이라고 밝혔다.

앞서 장동민은 페트병 뚜껑을 돌리는 동작만으로 라벨이 자동으로 분리되는 ‘원터치 제거식 라벨’ 기술을 개발해 정식으로 특허 등록을 마친 바 있다. 해당 기술은 ‘2023 환경창업대전’에서 한국환경산업기술원장상(3위)을 수상하는 쾌거를 이루기도 했다. 이후 해당 기술을 기반으로 올해 친환경 회사를 창업했다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
장동민의 친환경 생수병 핵심 기술은?
인기기사
시선 사로잡는 시사회 드레스룩
고윤정, ‘무결점 미모’
제니, 레드 슈트와 선글라스 ‘강렬한 아우라’
“알몸 상태에서” 결국 응급실행…화사 ‘충격 근황’ 전해졌다

“알몸 상태에서” 결국 응급실행…화사 ‘충격 근황’ 전해졌다
‘39세’ 문채원 “다가오는 6월, 결혼합니다” 발표…신랑은 ♥비연예인

‘39세’ 문채원 “다가오는 6월, 결혼합니다” 발표…신랑은 ♥비연예인
학교서 교사 밀쳐 뇌진탕…“오버하네” 조롱한 중학생, ‘금쪽이’였다

학교서 교사 밀쳐 뇌진탕…“오버하네” 조롱한 중학생, ‘금쪽이’였다
신지, 결혼 한 달도 안 남았는데…안타까운 결정 내렸다

신지, 결혼 한 달도 안 남았는데…안타까운 결정 내렸다
KCM, 15살 첫째 딸 최초 공개…“당장 배우 데뷔할 미모” 깜짝

KCM, 15살 첫째 딸 최초 공개…“당장 배우 데뷔할 미모” 깜짝
“성인용품 광고인 줄” 아이들도 먹는데 야릇 ‘발레슈즈’ 논란…결국 中서 퇴출

“성인용품 광고인 줄” 아이들도 먹는데 야릇 ‘발레슈즈’ 논란…결국 中서 퇴출
“의식 없었는데 동의했다?” 15세女 집단 성폭행한 20대男 4명…불송치→기소

“의식 없었는데 동의했다?” 15세女 집단 성폭행한 20대男 4명…불송치→기소
“조진웅 바로 은퇴해 충격, 잠시 휴식기 가질 줄” 현역 최고령 감독, 조심스런 언급

“조진웅 바로 은퇴해 충격, 잠시 휴식기 가질 줄” 현역 최고령 감독, 조심스런 언급
지예은과 열애 인정 후 ‘환승논란’…바타, 결국 입 열었다

지예은과 열애 인정 후 ‘환승논란’…바타, 결국 입 열었다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 하지원, 동영상 유출 논란…배우 인생 최대 위기 ‘클라이맥스’

    하지원, 동영상 유출 논란…배우 인생 최대 위기 ‘클라이맥스’

  2. ‘100억 건물주’ 장성규 “덜컥 로또 당첨”…‘놀라운 소식’ 전했다

    ‘100억 건물주’ 장성규 “덜컥 로또 당첨”…‘놀라운 소식’ 전했다

  3. ‘뇌출혈’ 이진호, 생활고에 중환자실 입원비 못 내… 2800만원 건보료 체납 여파

    ‘뇌출혈’ 이진호, 생활고에 중환자실 입원비 못 내… 2800만원 건보료 체납 여파

  4. 홍진경, 이혼 후 근황 “男후배와 2차 가서 술 마시다가…” 애정 과시

    홍진경, 이혼 후 근황 “男후배와 2차 가서 술 마시다가…” 애정 과시

  5. “최태준과 결혼 4년 만에…” 박신혜, 모두 놀랄 근황 전해졌다

    “최태준과 결혼 4년 만에…” 박신혜, 모두 놀랄 근황 전해졌다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
시선 사로잡는 시사회 드레스룩

시선 사로잡는 시사회 드레스룩

영화배우, 모델 등 스타들이 14일(현지시간) 미국 뉴욕 링컨 센터의 데이비드 코크 극장에서 열린 디자이너 브루넬로 쿠치넬리 다큐멘터리
강렬한 레드카펫 패션

강렬한 레드카펫 패션

할리우드 스타들이 8일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 이집션 극장에서 열린 넷플릭스 TV 시리즈 ‘성난 사람들’(Beef)