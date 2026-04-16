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강미나, 성숙해진 분위기…새 프로필 공개

입력 :2026-04-16 10:53:53
수정 :2026-04-16 10:53:53
강미나.<br>스토리제이컴퍼니 제공
강미나.
스토리제이컴퍼니 제공


배우 강미나가 한층 깊어진 분위기로 새 프로필 사진을 공개했다.

16일 소속사 스토리제이컴퍼니 측은 강미나의 청초함부터 성숙함까지 분위기를 아우르는 프로필 사진 여러 장을 선보였다.

공개된 프로필 속 강미나는 스타일링을 통해 본연의 맑고 수수한 분위기를 강조해 시선을 사로잡았다. 화이트 셔츠와 긴 웨이브 헤어스타일을 매치해 세련되면서도 정돈된 이른바 ‘프로필의 정석’과 같은 이미지를 완성했다.

브라운 톤의 니트를 착용한 컷에서는 이전과는 확연히 다른 성숙한 면모를 드러냈다. 그는 눈빛과 여유로운 포즈를 통해 자신만의 아우라를 발산했다.

강미나.<br>스토리제이컴퍼니 제공
강미나.
스토리제이컴퍼니 제공


강미나의 이러한 이미지 변신은 차기작에서의 활약으로 이어질 전망이다. 그는 오는 24일 공개를 앞둔 넷플릭스의 첫 한국 영어덜트(YA) 호러 시리즈 ‘기리고’를 통해 강렬한 연기 변신에 나선다. 극 중 강미나는 부유한 환경과 아이돌 못지않은 화려한 외모로 교내 선망의 대상이 되는 인물 ‘임나리’ 역을 맡았다.

‘임나리’는 사주와 이름을 기입해 소원을 빌면 그대로 이루어진다는 의문의 앱 ‘기리고’의 저주를 정면으로 부정하는 캐릭터다. 강미나는 미스터리한 사건의 중심에서 겪게 되는 인물의 심리적 균열과 감정의 변화를 섬세하고 밀도 있게 그려낼 예정이다.

강경민 기자
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