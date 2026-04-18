기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

[포토] ‘군살 제로’ 권은비, 필라테스로 완성한 몸매

입력 :2026-04-18 09:13:14
수정 :2026-04-18 09:16:40
이전 기사이미지
다음 기사이미지
1/ 3
권은비 인스타그램
권은비 인스타그램
권은비 인스타그램
권은비 인스타그램
권은비 인스타그램
권은비 인스타그램




가수 권은비가 필라테스로 몸매를 관리하는 일상을 공개했다.

지난 15일 권은비는 자신의 SNS에 “4월”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 레깅스를 입고 기구 필라테스를 비롯해 트위스트 플랭크 등 다양한 동작을 수행하며 운동에 집중하는 모습을 보였다. 특히 군더더기 없는 허리선과 탄탄한 복부 라인이 눈길을 끌었다.

권은비는 이전에도 방송을 통해 필라테스 실력을 선보인 바 있다. ‘전지적 참견 시점’에 출연했을 당시 공중에 매달린 상태에서 물구나무서기를 하는 등 고난도 동작을 안정적으로 소화하며 탄탄한 코어 근력을 입증했다.

그가 선택한 필라테스는 복부와 등, 골반 주변의 코어 근육을 집중적으로 강화하는 운동이다. 복근과 척추기립근을 균형 있게 사용해 몸의 중심을 안정적으로 잡아주며, 전반적인 체형을 정돈하는 데 도움을 준다. 또한 근육량 유지에 기여해 기초대사량 관리에도 긍정적인 영향을 미친다. 여기에 복식호흡을 함께하면 운동 효율을 한층 높일 수 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
권은비가 체형 관리를 위해 선택한 주요 운동은?
인기기사
시선 사로잡는 시사회 드레스룩
고윤정, ‘무결점 미모’
제니, 레드 슈트와 선글라스 ‘강렬한 아우라’
한국 성교육 현실…“만삭에 술 먹고 실려와, 임신한지도 몰라” 경악

한국 성교육 현실…“만삭에 술 먹고 실려와, 임신한지도 몰라” 경악
꽃분이 떠나보낸 구성환…참고 버텼지만 ‘안타까운 모습’

꽃분이 떠나보낸 구성환…참고 버텼지만 ‘안타까운 모습’
‘엠넷’ 나온 그 가수, 살인 혐의 체포…차 트렁크서 10대 소녀 시신

‘엠넷’ 나온 그 가수, 살인 혐의 체포…차 트렁크서 10대 소녀 시신
“너무 가학적”…키스오브라이프, ‘목조름’ 연상 안무에 네티즌 ‘싸늘’

“너무 가학적”…키스오브라이프, ‘목조름’ 연상 안무에 네티즌 ‘싸늘’
유명 걸그룹 멤버 친오빠, 300만원에 만난 여성 BJ 성추행 혐의… 구속 기로

유명 걸그룹 멤버 친오빠, 300만원에 만난 여성 BJ 성추행 혐의… 구속 기로
“도와주세요” 입 모양에 ‘어라?’…주유소 직원, 납치된 소녀 ‘SOS’ 알아챘다

“도와주세요” 입 모양에 ‘어라?’…주유소 직원, 납치된 소녀 ‘SOS’ 알아챘다
“비행기 무거워 못 뜹니다” 승객에 하차 요구한 항공사 논란…5명 내렸다

“비행기 무거워 못 뜹니다” 승객에 하차 요구한 항공사 논란…5명 내렸다
“5억 7000만원 당첨” 환호했는데 ‘시스템 오류’ 사라진 돈…70대男 ‘심장마비’

“5억 7000만원 당첨” 환호했는데 ‘시스템 오류’ 사라진 돈…70대男 ‘심장마비’
“교도관 직업, 만족하세요?” 묻자…“살려주세요” 교도관들 상황

“교도관 직업, 만족하세요?” 묻자…“살려주세요” 교도관들 상황
인기 클릭
Weekly Best

  1. 하지원, 동영상 유출 논란…배우 인생 최대 위기 ‘클라이맥스’

    하지원, 동영상 유출 논란…배우 인생 최대 위기 ‘클라이맥스’

  2. ‘신보람♥’ 지상렬, ‘아들 혼전임신’ 예언 언급…“장모님 모르셔야”

    ‘신보람♥’ 지상렬, ‘아들 혼전임신’ 예언 언급…“장모님 모르셔야”

  3. 39세 여배우, 가슴 드러나는 비키니 입었다가 ‘노출 사고’… 남성들 19금 DM도

    39세 여배우, 가슴 드러나는 비키니 입었다가 ‘노출 사고’… 남성들 19금 DM도

  4. ‘100억 건물주’ 장성규 “덜컥 로또 당첨”…‘놀라운 소식’ 전했다

    ‘100억 건물주’ 장성규 “덜컥 로또 당첨”…‘놀라운 소식’ 전했다

  5. “알몸 상태에서” 결국 응급실행…화사 ‘충격 근황’ 전해졌다

    “알몸 상태에서” 결국 응급실행…화사 ‘충격 근황’ 전해졌다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
시선 사로잡는 시사회 드레스룩

시선 사로잡는 시사회 드레스룩

영화배우, 모델 등 스타들이 14일(현지시간) 미국 뉴욕 링컨 센터의 데이비드 코크 극장에서 열린 디자이너 브루넬로 쿠치넬리 다큐멘터리
강렬한 레드카펫 패션

강렬한 레드카펫 패션

할리우드 스타들이 8일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 이집션 극장에서 열린 넷플릭스 TV 시리즈 ‘성난 사람들’(Beef)