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“내년이면 20년”… 효연, 아직도 숙소 사는 이유

입력 :2026-04-18 09:41:53
수정 :2026-04-18 09:47:05
그룹 소녀시대 효연.<br>유튜브 채널 ‘할명수’ 화면 캡처
그룹 소녀시대 효연.
유튜브 채널 ‘할명수’ 화면 캡처


그룹 소녀시대의 효연이 장기간 이어온 숙소 생활에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

17일 유튜브 채널 ‘할명수’에 출연한 효연은 “아직도 숙소 생활을 하고 있으며, 내년이면 20년 차가 된다”고 말했다. 그는 “편하게 쉴 수 있고 식사도 제공돼 만족스럽다”며 숙소 생활의 장점을 전했다.

효연은 SM 입사 당시를 떠올리며 “제2의 엄마처럼 돌봐주겠다고 했는데 지금까지도 잘 챙겨주고 있다”고 밝혔고, “저축이 중요하다고 생각한다”고 덧붙이며 경제적인 이유도 언급했다.

다만 “수입이 없을 때는 눈치가 보이기도 하고, 내가 여기 계속 있어도 되는지 고민된다”고 솔직한 심경을 전했다.

또 “다른 멤버와 다시 함께 살고 싶냐”는 질문에는 “누구도 받아주고 싶지 않다”고 선을 그었다. 그는 “늦은 밤 누가 들어오면 도둑이 든 줄 알고 놀랄 것 같다”며 유쾌하게 이유를 설명했다.

온라인뉴스부
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