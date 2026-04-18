기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“처음엔 걱정했는데”…효민 남편 실물 공개에 반응 터졌다

입력 :2026-04-18 11:27:27
수정 :2026-04-18 11:27:27
티아라 효민 인스타그램
티아라 효민 인스타그램


그룹 티아라 출신 효민의 남편을 둘러싼 궁금증이 방송을 통해 일부 공개됐다. 절친들은 “실물은 물론 인성까지 완벽하다”고 입을 모았다.

17일 방송되는 KBS2 ‘신상출시 편스토랑’에서는 효민이 절친 노희영을 신혼집에 초대해 결혼 후 일상을 공개한다.

이날 방송에서 노희영은 효민의 결혼 상대에 대해 솔직한 속내를 털어놨다. 그는 “처음에는 누구와 결혼하는지 몰라 걱정됐다”며 “그런데 직접 만나보니 정말 괜찮더라”고 밝혔다.

이어 “학벌과 능력은 물론 외모, 인성까지 다 갖춘 사람”이라며 극찬을 쏟아냈다.

스튜디오에서 이를 지켜보던 김재중 역시 “실물이 엄청나다. 성품까지 완벽하다”고 거들었다.

효민도 남편에 대한 애정을 숨기지 않았다. 사회관계망서비스(SNS)에 올라온 사진 대부분을 남편이 촬영해준다며 “고생이 많다”고 쑥스럽게 웃었다.

효민은 지난해 4월 서울 중구 신라호텔에서 서울대 출신 금융업 종사자와 결혼했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
효민이 결혼한 남편의 직업 분야는?
인기기사
‘군살 제로’ 권은비, 필라테스로 완성한 몸매
시선 사로잡는 시사회 드레스룩
고윤정, ‘무결점 미모’
한국 성교육 현실…“만삭에 술 먹고 실려와, 임신한지도 몰라” 경악

한국 성교육 현실…“만삭에 술 먹고 실려와, 임신한지도 몰라” 경악
‘엠넷’ 나온 그 가수, 살인 혐의 체포…차 트렁크서 10대 소녀 시신

‘엠넷’ 나온 그 가수, 살인 혐의 체포…차 트렁크서 10대 소녀 시신
“비행기 무거워 못 뜹니다” 승객에 하차 요구한 항공사 논란…5명 내렸다

“비행기 무거워 못 뜹니다” 승객에 하차 요구한 항공사 논란…5명 내렸다
유명 걸그룹 멤버 친오빠, 300만원에 만난 여성 BJ 성추행 혐의… 구속 기로

유명 걸그룹 멤버 친오빠, 300만원에 만난 여성 BJ 성추행 혐의… 구속 기로
박하선, 알고 보니 학폭 피해자 “따돌림 당한 이유가…”

박하선, 알고 보니 학폭 피해자 “따돌림 당한 이유가…”
고우림 “김연아가 먼저 DM으로 연락”…멤버들 “건방졌다”

고우림 “김연아가 먼저 DM으로 연락”…멤버들 “건방졌다”
10대 의붓딸 성폭행하며 “교육한 것”… 무직 40대男, 친딸도 학대했다

10대 의붓딸 성폭행하며 “교육한 것”… 무직 40대男, 친딸도 학대했다
“성기 꼬집고 기저귀로 얼굴 ‘퍽’”…80대 환자 폭행한 요양병원 간병인 집유

“성기 꼬집고 기저귀로 얼굴 ‘퍽’”…80대 환자 폭행한 요양병원 간병인 집유
“5억 7000만원 당첨” 환호했는데 ‘시스템 오류’ 사라진 돈…70대男 ‘심장마비’

“5억 7000만원 당첨” 환호했는데 ‘시스템 오류’ 사라진 돈…70대男 ‘심장마비’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 하지원, 동영상 유출 논란…배우 인생 최대 위기 ‘클라이맥스’

    하지원, 동영상 유출 논란…배우 인생 최대 위기 ‘클라이맥스’

  2. ‘신보람♥’ 지상렬, ‘아들 혼전임신’ 예언 언급…“장모님 모르셔야”

    ‘신보람♥’ 지상렬, ‘아들 혼전임신’ 예언 언급…“장모님 모르셔야”

  3. 39세 여배우, 가슴 드러나는 비키니 입었다가 ‘노출 사고’… 남성들 19금 DM도

    39세 여배우, 가슴 드러나는 비키니 입었다가 ‘노출 사고’… 남성들 19금 DM도

  4. ‘100억 건물주’ 장성규 “덜컥 로또 당첨”…‘놀라운 소식’ 전했다

    ‘100억 건물주’ 장성규 “덜컥 로또 당첨”…‘놀라운 소식’ 전했다

  5. “알몸 상태에서” 결국 응급실행…화사 ‘충격 근황’ 전해졌다

    “알몸 상태에서” 결국 응급실행…화사 ‘충격 근황’ 전해졌다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
시선 사로잡는 시사회 드레스룩

시선 사로잡는 시사회 드레스룩

영화배우, 모델 등 스타들이 14일(현지시간) 미국 뉴욕 링컨 센터의 데이비드 코크 극장에서 열린 디자이너 브루넬로 쿠치넬리 다큐멘터리
강렬한 레드카펫 패션

강렬한 레드카펫 패션

할리우드 스타들이 8일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 이집션 극장에서 열린 넷플릭스 TV 시리즈 ‘성난 사람들’(Beef)