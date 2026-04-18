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“가장 힘들 때 도와준 사람”… 양상국, 故박지선 떠올리며 울컥

입력 :2026-04-18 15:03:15
수정 :2026-04-18 15:03:15
양상국.<br>MBC 제공
양상국.
MBC 제공


코미디언 양상국이 동기 고 박지선을 떠올리며 깊은 그리움을 전한다.

18일 방송되는 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’에서는 양상국의 일상과 함께 KBS 22기 개그맨 동기들의 유쾌한 집들이 현장이 공개된다. ‘황금 기수’로 불리는 이들은 영등포 반지하 시절부터 함께 고생하며 쌓아온 추억을 풀어내며 시작부터 웃음과 폭로를 오간다.

특히 허경환은 데뷔 초 “상국이는 안 될 것”이라고 단언했던 과거를 털어놓으며 현장을 웃음바다로 만든다.

하지만 웃음 속에서도 진심 어린 이야기가 이어진다. 양상국은 힘들었던 무명 시절을 떠올리며, 그때마다 곁을 지켜준 고 박지선을 언급한다. 그는 “가장 어려울 때 먼저 손을 내밀어 준 사람이었다”며 고마움을 전해 뭉클함을 안긴다. 지금도 동기들과 함께 납골당을 찾는다는 사실이 전해지며 깊은 우정을 느끼게 한다.

한편 양상국의 새로운 도전도 공개된다. 대기업 후원을 받으며 레이서로 활동 중인 그는 프로 드라이버들이 경쟁하는 N1 클래스에 도전장을 내민다. 맞춤 제작된 레이싱카에 오른 양상국은 첫 테스트 주행부터 과감한 속도감을 선보이며 긴장감을 끌어올린다. 타이어 예열부터 차량 컨디션 체크까지 꼼꼼히 챙기는 모습에서는 ‘개그맨’이 아닌 ‘레이서’ 양상국의 진지한 면모가 드러난다.

온라인뉴스부
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