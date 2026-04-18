“지민 선택 이유 알겠다”… 홍석천 홀린 개그계 ‘콧대 끝판왕’

독박투어4

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 홍석천이 운영하는 유튜브 채널의 이름은? 홍석천의 보석함 홍석천의 검은봉지

개그맨 김준호가 ‘보석 감별사’ 홍석천에게 예상 밖의 외모 칭찬을 받으며 멤버들의 질투를 한 몸에 받는다.18일 방송되는 채널S ‘니돈내산 독박투어4’ 46회에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 충남 청양으로 떠난 여행에서 청양 출신 홍석천과 만나 유쾌한 케미를 선보인다.이날 멤버들은 홍석천의 학창 시절 추억이 담긴 단골 중식당을 찾는다. 홍석천은 “이곳 사장님 아들이 내 첫사랑이었다”고 깜짝 고백해 분위기를 달군다. 이어 자신의 유튜브 채널 ‘홍석천의 보석함’을 언급하며 배우 변우석, 추영우 등 ‘보석 같은 스타’를 발굴한 안목을 자랑한다.이에 장동민은 “보석함은 못 들어가도 ‘검은 비닐봉지’에는 들어갈 수 있지 않냐”며 자신감을 드러내 웃음을 자아낸다. 결국 멤버들은 홍석천이 미모 순위를 정하고 꼴찌가 식사비를 내는 ‘검은 봉다리 배 진·선·미’ 게임을 즉석에서 제안한다.심사에 나선 홍석천은 “20년 전이면 김대희였지만 지금은 쉽지 않다”며 “너희 얼굴 보니 정말 힘들다”고 솔직한 심정을 밝혀 폭소를 유발한다. 그러던 중 안경을 벗고 매력을 어필한 김준호를 보더니 “콧대가 매력적이다. 괜찮다”며 “지민이가 왜 준호를 선택했는지 이제 알겠다”고 말해 현장을 뒤집는다.뜻밖의 극찬에 멤버들은 질투를 폭발시키며 현장이 더욱 뜨겁게 달아올랐다는 후문이다.온라인뉴스부