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류화영, 품절녀 대열 합류… 9월 비연예인과 백년가약

입력 :2026-04-19 16:27:18
수정 :2026-04-19 16:48:10
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류화영 인스타그램
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전 티아라 멤버이자 배우 류화영이 인생의 새로운 챕터를 시작한다.

19일 류화영은 자신의 인스타그램을 통해 팬들에게 기쁜 소식을 전했다. 공개된 사진 속에는 예비 신랑과 다정한 입맞춤을 나누는 모습과 함께, 화려한 프러포즈 반지를 낀 손이 담겨 있었다.

그는 “내 대답은 예스야”라는 짧지만 강렬한 메시지로 프러포즈를 수락했음을 알렸다. 앞서 지난 1일, 류화영은 “설렘 위에 확신을 더해, 이제는 같은 길을 걸어가고자 한다”며 예비 신랑과의 미래를 약속한 바 있다.

류화영은 오는 9월 12일, 비연예인 예비 신랑과 백년가약을 맺는다.

한편 류화영은 지난 2010년 티아라 멤버로 연예계에 데뷔했다. 이후 2014년 드라마 ‘엄마의 선택’을 통해 배우로 데뷔했으며 ‘구여친클럽’, ‘돌아와요 아저씨’, ‘청춘시대’, ‘웃음실격’, ‘아버지가 이상해’, ‘손의 흔적’, ‘매드독’, ‘뷰티 인사이드’, ‘러브씬넘버#’, ‘오늘의 연애’, ‘더 씨엠알’, ‘사잇소리’ 등 안방극장과 스크린을 오가며 활약했다.

온라인뉴스부
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