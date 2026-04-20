손예진, 5살 아들이 찍어준 ‘현빈과 투샷’ 공개

송지은♥박위, 엄청난 부부싸움 후 “‘반반’하기로 했다”

가수 겸 배우 송지은과 유튜버 박위가 부부싸움 사실을 고백했다. 지난 17일 유튜브 ‘위라클’에는 ‘힘든 오늘을 버틸 수 있는 이유’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 송지은과 박위는 강원도 삼척으로 떠났다. 두 사람은 삼척에 도착한 후 바다가 펼쳐져 있는 풍경을 구경하기도 했다. 이후 송지은이 운전을 하는 모습이 공개됐다. 박위는 ”엄청난 부부싸움 이후로 이제 결국엔 아내가 운전대를 잡았다“고 설명했다. 이에 송지은은 “반반하기로 했잖아. 반반 운전하기로 하고 삼척에 차 가지고 온 거였는데 계속 운전 더 하려고”라며 박위를…