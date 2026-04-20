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[포토] 고현정, 황금비율 조각상 미모 ‘눈길’

입력 :2026-04-20 11:10:04
수정 :2026-04-20 11:10:04
사진=고현정 SNS 캡처
사진=고현정 SNS 캡처


배우 고현정이 눈부신 조각상을 배경으로 우월한 기럭지를 자랑했다.

그는 지난 19일 자신의 소셜 미디어를 통해 미국에서 열린 한 명품 브랜드 행사에 참석한 모습을 공개했다.

사진=고현정 SNS 캡처
사진=고현정 SNS 캡처


사진 속 고현정은 어깨가 드러난 블랙 드레스를 입고 조각상 같은 비율을 뽐내는가 하면 몽환적인 표정으로 한곳을 응시하는 등 자신만의 우아한 분위기를 연출했다.

사진=고현정 SNS 캡처
사진=고현정 SNS 캡처


한편 고현정은 지난 15일 공식 채널을 통해 개봉을 앞둔 영화 ‘악마는 프라다를 입는다2’ 주연 배우 메릴 스트립, 앤 해서웨이를 만나는 영상을 공개했다.

사진=고현정 SNS 캡처
사진=고현정 SNS 캡처


영화 팬으로 잘 알려진 고현정과 이들의 프라이빗 티타임 시간이 마련된 가운데, 메릴 스트립은 인터뷰 준비 중인 그를 보자마자 “정말 아름답다”고 미모에 감탄했다.

온라인뉴스부
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