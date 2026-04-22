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김미려 “초4 딸에 부부관계 들켜…솔직하게 말했다”

입력 :2026-04-22 06:36:16
수정 :2026-04-22 06:36:16
유튜브 콘텐츠 ‘신여성’
유튜브 콘텐츠 ‘신여성’


코미디언 김미려가 자녀들을 향한 성교육 철학을 공개했다.

김미려는 지난 21일 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘신여성’에서 부부관계 중 자녀에게 스킨십을 들켰던 일화를 언급했다.

그러면서 당시 초등학교 4학년이었던 딸에게 상황을 숨기기보다 “엄마, 아빠 사랑을 나눴다”고 솔직하게 고백했다고 설명했다.

자녀의 눈높이에 맞춘 일상적인 교육도 강조했다.

김미려는 아들에게 생리와 폐경의 개념을 설명하며 “남자는 여자의 생리대를 사줄 수 있는 배려를 갖춰야 한다”고 가르친다고 전했다.생물학적 현상을 감춰야 할 부끄러움이 아닌, 삶의 자연스러운 과정으로 받아들이게 하려는 취지다.

함께 출연한 조혜련은 “아이들이 음지에서 잘못된 정보를 접하기보다, 부모를 통해 건강하게 배우는 것이 훨씬 긍정적”이라며 김미려의 개방적인 교육 방식에 공감했다.

온라인뉴스부
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김미려가 부부관계를 들킨 딸에게 한 설명은?
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