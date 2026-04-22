[포토] 송혜교, ‘같은 패션 다른 느낌’

사진=송혜교 SNS 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 송혜교가 같은 의상으로 다른 분위기를 연출한 방법은? 메이크업 헤어스타일

배우 송혜교가 ‘같은 패션 다른 느낌’으로 팬들의 시선을 사로잡았다.지난 20일 송혜교는 자신의 SNS에 레드 가디건과 화이트 블라우스를 매치한 여러 장의 사진을 게시했다.이날 송혜교는 같은 의상을 입고도 메이크업 하나로 전혀 다른 분위기를 자아내며 독보적인 비주얼을 과시했다.그는 안경을 쓴 채 화장기 없는 수수한 모습으로 등장하는가 하면, 풀메이크업을 한 모습에서 강렬한 레드 컬러가 돋보이는 화려한 미모를 뽐냈다.이어 카메라를 향해 입술을 내미는 등 깜찍한 표정으로 ‘국가대표급’ 여신 아우라를 발산하며 변함없는 리즈 미모를 과시했다.한편 송혜교는 공유와 호흡을 맞춘 노희경 작가의 기대작인 넷플릭스 시리즈 ‘천천히 강렬하게’의 촬영을 마치고 하반기 공개를 기다리고 있다.온라인뉴스부