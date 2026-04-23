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[포토] 장원영, 미니 드레스 속 ‘숨막히는 볼륨감’

입력 :2026-04-23 10:29:29
수정 :2026-04-23 10:29:29
사진=장원영 SNS 캡처
사진=장원영 SNS 캡처


그룹 아이브(IVE) 멤버 장원영이 숨 막히는 볼륨감이 드러난 비주얼로 근황을 전했다.

장원영은 지난 22일 자신의 SNS 계정을 통해 일본 오사카 공연을 마친 소감과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진=장원영 SNS 캡처
사진=장원영 SNS 캡처


사진=장원영 SNS 캡처
사진=장원영 SNS 캡처


공개된 사진 속 그는 오사카 교세라돔 대기실로 보이는 공간에서 강렬한 레드 컬러의 오프숄더 미니 드레스를 입고 포즈를 취하고 있다. 특히 양갈래로 높게 묶은 헤어스타일에 리본 포인트를 더해 인형 같은 미모로 보는 이들의 감탄을 자아냈다.

사진=장원영 SNS 캡처
사진=장원영 SNS 캡처


또한 딱 붙는 코르셋 형태의 상의와 화려한 꽃장식의 하의는 그의 슬림하면서도 볼륨감 넘치는 보디라인을 가감 없이 드러냈다. 뿐만 아니라 블랙 레이스 장갑과 초커를 매치해 고혹적이면서도 사랑스러운 분위기로 시선을 사로잡았다.

사진=장원영 SNS 캡처
사진=장원영 SNS 캡처


한편 장원영이 속한 그룹 아이브는 최근 첫 번째 월드 투어 ‘SHOW WHAT I HAVE’를 통해 전 세계 팬들과 만나며 글로벌 행보를 이어가고 있다.

온라인뉴스부
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