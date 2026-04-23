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사진 지웠다가 일 커져…‘임영웅과 열애설’ 소유, 입 열었다

입력 :2026-04-23 11:16:07
수정 :2026-04-23 11:16:07
가수 소유가 임영웅과의 열애설에 대해 직접 언급했다. 유튜브 채널 ‘오키키’ 캡처
가수 소유가 임영웅과의 열애설에 대해 직접 언급했다. 유튜브 채널 ‘오키키’ 캡처


가수 소유가 임영웅과의 열애설에 대해 직접 언급했다.

소유는 22일 유튜브 채널 ‘오키키’에 공개된 영상에서 “임영웅씨와 열애설이 났던 때가 있었다”며 2023년 불거진 임영웅과의 열애설 전말을 자세히 설명했다.

소유는 당시 제주공항에서 임영웅을 우연히 만나 가볍게 인사를 나눴던 것이 시작이었다고 밝혔다. 이후 스태프들과 인근 고깃집을 찾았는데, 공교롭게도 임영웅 일행 역시 같은 식당에 방문한 것이었다.

소유는 “이미 공항에서 인사를 한 상태라 또 아는 척을 하면 상대가 불편할까 봐 따로 합석하거나 인사를 나누지 않았다”고 말했다.

문제는 해당 식당 소셜미디어(SNS)에 올라온 사진이었다.

가수 소유가 임영웅과의 열애설에 대해 직접 언급했다. 유튜브 채널 ‘오키키’ 캡처
가수 소유가 임영웅과의 열애설에 대해 직접 언급했다. 유튜브 채널 ‘오키키’ 캡처


소유는 “식당 사장님이 각자 찍은 인증 사진을 올렸다가 한 명의 사진만 삭제하면서 오히려 의혹을 키웠다”며 “해명하고 싶었지만 제 입에서 상대의 이름이 언급되는 것 자체가 조심스러워 기다렸다”고 털어놨다.

그러면서 “다행히 임영웅씨가 라이브 방송을 통해 직접 해명해 주면서 해프닝으로 마무리됐다”고 덧붙였다.

당시 임영웅은 SNS 라이브 방송을 통해 “옆에 있는 사람을 소개하겠다”며 함께 여행 중이던 조영수 작곡가를 비춰, 열애설을 유쾌하고 명확하게 일축한 바 있다.

온라인뉴스부
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