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“드디어 한국 무대?”…유승준, 태진아 공연 등장해 ‘오열’

입력 :2026-04-24 08:38:02
수정 :2026-04-24 08:39:58
유승준 유튜브 캡처
유승준 유튜브 캡처


유승준 유튜브 캡처
유승준 유튜브 캡처


가수 유승준이 공연장을 찾은 관객들의 따뜻한 반응에 눈물을 보였다.

23일 유승준의 유튜브 채널에는 ‘태진아 무대에 유승준이 갑자기 나타나면 생기는 일. 아무도 예상 못 한 반응’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 지난해 4월 미국 캘리포니아주의 한 리조트에서 열린 태진아의 단독 콘서트 현장이 담겼다.

이날 태진아는 공연 도중 “이 가수가 처음 나왔을 때 ‘큰 가수가 될 테니 포기하지 말고 끝까지 가라’고 했다”며 “LA에 살고 있는 가수 유승준이 와 있다”고 소개했다.

객석에 앉아 있던 유승준은 자리에서 일어나 관객들을 향해 90도로 인사했다. 관객들은 박수로 화답했고, 일부 관객은 어깨를 두드리며 응원의 말을 건넸다. 예상치 못한 환대에 유승준은 감정을 추스르지 못하고 눈물을 보였다.

인사가 끝난 뒤에도 응원은 이어졌다. 한 관객은 “볼 때마다 가슴이 아팠다. 한국에 아직도 못 가느냐”고 말하며 안타까움을 전했다.

유승준은 1997년 한국에서 데뷔해 큰 인기를 얻었으나, 2002년 공익근무요원 소집 통지를 받은 상황에서 해외 공연을 이유로 출국한 뒤 미국 시민권을 취득하면서 병역 기피 논란에 휩싸였다. 이후 입국이 제한된 상태다.

유승준은 2015년 LA 총영사관에 재외동포(F-4) 비자 발급을 신청했으나 거부당했고, 이에 불복해 소송을 제기했다. 대법원은 두 차례 유승준 측 손을 들어줬지만, 총영사관이 다시 비자를 거부하면서 현재 세 번째 소송의 항소심이 진행 중이다.

온라인뉴스부
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