기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

제니, ‘타임 100 갈라’ 유일 K팝스타..‘파격 의상’ 입고 등장

입력 :2026-04-24 13:56:39
수정 :2026-04-24 13:56:39
제니.<br>로이터 연합뉴스
제니.
로이터 연합뉴스


그룹 ‘블랙핑크’의 제니가 세계적인 영향력을 입증하며 뉴욕의 밤을 화려하게 수놓았다.

제니는 지난 23일(현지 시간) 미국 뉴욕 재즈 앳 링컨 센터에서 개최된 ‘2026 타임 100(TIME 100)’ 갈라 행사에 참석했다. 이번 행사는 미국 시사주간지 타임(TIME)이 선정한 ‘세계에서 가장 영향력 있는 100인’을 기념하는 자리다. 제니는 올해 K팝 아티스트로는 유일하게 명단에 이름을 올렸다.

‘K팝 아이콘’답게 이날 제니의 패션에도 이목이 집중됐다. 그는 과감한 커팅이 돋보이는 오프숄더 블랙 드레스를 입고 등장했다. 가슴 라인이 독특하게 분리되고 복부 라인을 시스루 소재로 처리한 파격적인 디자인을 선보였다. 여기에 레트로풍 헤어스타일로 클래식하고 우아한 분위기를 완성했다.

제니.<br>AP 연합뉴스
제니.
AP 연합뉴스


제니.<br>AP 연합뉴스
제니.
AP 연합뉴스


타임지가 매년 발표하는 ‘타임 100’은 아티스트(Artists), 아이콘(Icons), 지도자(Leaders), 거물(Titans), 개척자(Pioneers), 혁신가(Innovators) 등 총 6개 부문으로 나뉜다. 제니는 이 중 아티스트 부문에 선정되며 글로벌 대중문화계 내 독보적인 위상을 재확인했다.

미국의 싱어송라이터 그레이시 에이브럼스는 제니의 이번 선정을 축하하며 깊은 애정을 드러냈다. 그는 제니를 향해 “제니는 스타다. 그의 업적이나 대중문화에 미친 영향력에 대해 끝도 없이 이야기할 수 있지만 떠오르는 건 그의 내면에 깃든 마법”이라며 “그는 사람들이 ‘아티스트 제니’에게 빠져들게 하는 힘이 있다”고 극찬했다.

제니
제니


제니는 최근 1년 동안 솔로와 그룹 활동을 병행하며 글로벌한 활동을 해왔다. 지난해 3월 발표한 첫 번째 솔로 정규 앨범 ‘루비(Ruby)’는 전 세계 차트를 휩쓸며 아티스트로서의 음악적 스펙트럼을 증명했다. 이어 지난 2월에는 블랙핑크의 미니 3집 ‘데드라인(DEADLINE)’을 통해 그룹으로서의 건재함을 보여줬다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
제니가 타임 100에 선정된 부문은 무엇인가?
인기기사
장원영, ‘인형이 따로없네’
‘블랙핑크 지수’ 출국
패션쇼 방불케하는 시사회 레드카펫
블랙핑크 지수, 출국
지수, 출국
인사하는 블랙핑크 지수
지수, 프랑스 잘 다녀 올게요
손 인사하는 지수
결혼식서 ‘형부와 처제’ 불륜 영상…신랑이 한 최고의 복수

결혼식서 ‘형부와 처제’ 불륜 영상…신랑이 한 최고의 복수
양상국 父, 코로나 하루 만에 사망…“비닐 팩에 싸여” 눈물

양상국 父, 코로나 하루 만에 사망…“비닐 팩에 싸여” 눈물
“드디어 한국 무대?”…유승준, 태진아 공연 등장해 ‘오열’

“드디어 한국 무대?”…유승준, 태진아 공연 등장해 ‘오열’
10세 의붓딸에게 ‘괴상한 짓’ 외국인 아빠…동거녀 시신 3년 6개월 은닉한 30대

10세 의붓딸에게 ‘괴상한 짓’ 외국인 아빠…동거녀 시신 3년 6개월 은닉한 30대
“42만원 ‘모수’서 와인 바꿔치기 당했습니다”…안성재 결국 사과

“42만원 ‘모수’서 와인 바꿔치기 당했습니다”…안성재 결국 사과
“여자 혼자 등산하지 마세요” 범죄 공포에…경험담 ‘우르르’ 쏟아졌다

“여자 혼자 등산하지 마세요” 범죄 공포에…경험담 ‘우르르’ 쏟아졌다
“이혼 소송 중 사망한 아내…빚 1억은 다 제가 갚나요?”

“이혼 소송 중 사망한 아내…빚 1억은 다 제가 갚나요?”
“히말라야 갑니다…성공하기를” 구혜선, 한국 떠났다

“히말라야 갑니다…성공하기를” 구혜선, 한국 떠났다
“자궁 시술 후 몸속에서 거즈 나와”…산부인과 의사 “제거 깜빡” 인정에도 ‘무혐의’

“자궁 시술 후 몸속에서 거즈 나와”…산부인과 의사 “제거 깜빡” 인정에도 ‘무혐의’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 추성훈 父, 골프치다 심장마비로 사망…“나의 슈퍼히어로” 3주기

    추성훈 父, 골프치다 심장마비로 사망…“나의 슈퍼히어로” 3주기

  2. 김미려 “초4 딸에 부부관계 들켜…솔직하게 말했다”

    김미려 “초4 딸에 부부관계 들켜…솔직하게 말했다”

  3. 신지 “처음보는 사람들 앞 홀딱 벗고 씻어”…촬영 폭로

    신지 “처음보는 사람들 앞 홀딱 벗고 씻어”…촬영 폭로

  4. ‘첫사랑♥과 결혼’ 42세 장성규 “부부관계 1년째 안 해…연애 때는 어떻게든”

    ‘첫사랑♥과 결혼’ 42세 장성규 “부부관계 1년째 안 해…연애 때는 어떻게든”

  5. 김소영·오상진, 둘째 아들 얼굴 첫 공개…“아빠 똑 닮았네”

    김소영·오상진, 둘째 아들 얼굴 첫 공개…“아빠 똑 닮았네”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
패션쇼 방불케하는 시사회 레드카펫

패션쇼 방불케하는 시사회 레드카펫

‘악마는 프라다를 입는다 2’에 세계적인 팝 아이콘 레이디 가가가 특별 출연한다.오는 29일 전 세계 최초 개봉하는 ‘악마는 프라다를
시상식 빛낸 할리우드 여신들

시상식 빛낸 할리우드 여신들

영화배우, 가수 등 스타들이 18일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 바커 행거에서 열린 제12회 브레이크스루상(Breakthr