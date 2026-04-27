[포토] 박보검·장원영, 성수동 달군 ‘비주얼 합’… 11살 나이 차 무색

사진=박보검 SNS 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 박보검과 장원영이 함께 찍은 사진의 촬영 장소는? 팝업 스토어 영화 촬영장

배우 박보검과 가수 장원영이 독보적인 비주얼을 과시했다. 박보검은 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘일상의 마법 같은 순간’이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 올렸다.사진은 지난 23일 서울 성동구 성수동에서 열린 글로벌 가전 기업 팝업 스토어 행사장에서 촬영됐다. 사진 속 박보검은 장원영과 다정하게 셀카를 찍으며 눈길을 끌었다. 그는 화이트 셔츠 차림으로 부드러운 미소를 지으며 카메라를 응시했다. 그 뒤로 장원영이 상큼한 브이 포즈와 함께 인형 같은 미모를 뽐냈다.두 사람은 만화를 찢고 나온 듯한 완벽한 이목구비와 분위기를 자아내며 감탄을 유발했다. 또 다른 사진에서 박보검은 거울 셀카를 통해 탄탄한 피지컬과 훈훈한 외모를 드러냈다. 그는 스트라이프 셔츠에 넥타이를 매치해 차분하면서도 지적인 매력을 발산하며 독보적인 아우라를 완성했다.박보검과 장원영은 11세의 나이 차이가 나지만, 이를 잊게 할 만큼 훈훈한 조화를 선보였다.한편 박보검은 차기작으로 영화 ‘몽유도원도’와 ‘칼: 고두막한의 검’ 촬영에 매진하고 있다. 장원영이 속한 아이브는 월드 투어로 최근 일본 교세라돔 오사카 공연을 마친 뒤 오는 6월 24일 도쿄돔 공연을 앞두고 있다.온라인뉴스부