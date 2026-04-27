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‘안타까운 근황’ 전해졌던 전효성 “피검사 결과…” 충격 고백

입력 :2026-04-27 17:42:49
수정 :2026-04-27 17:42:49
그룹 시크릿 출신 전효성이 고양이 알레르기가 생겼다고 고백했다. 인스타그램 캡처
그룹 시크릿 출신 전효성이 고양이 알레르기가 생겼다고 고백했다. 인스타그램 캡처


그룹 시크릿 출신 전효성이 고양이 알레르기가 생겼다고 고백했다.

전효성은 지난 26일 소셜미디어에 “갑작스러운 두드러기 소식으로 많이 걱정하셨죠? 드디어 피검사 결과가 나왔다”고 밝혔다.

이어 “10년 차 3냥 집사인 제가 고양이 알레르기가 생겼다고 한다”고 전했다.

그는 “물론 복합적인 원인이 있을 수 있겠지만 그래도 원인을 하나 알게 돼 한결 마음이 편해졌다”고 덧붙였다.

그러면서 “약 먹으면서 잘 관리해 나가야 할 것 같다”며 “많은 분이 내 일처럼 따뜻하게 걱정해 주셔서 너무너무 감동했다”고 전했다.

이어 “체력도 더 올리고, 건강 잘 챙기면서 예쁜 아가들이랑 잘 지내겠다. 환절기에 모두 건강 잘 챙기세요”라고 당부했다.

그룹 시크릿 출신 전효성이 고양이 알레르기가 생겼다고 고백했다. 인스타그램 캡처
그룹 시크릿 출신 전효성이 고양이 알레르기가 생겼다고 고백했다. 인스타그램 캡처


팬들은 “아프지 마세요”, “부디 건강하고 행복하세요” 등의 응원을 보냈다.

앞서 전효성은 지난 23일 팔과 손등 등에 붉은 반점이 올라온 모습을 공개해 팬들의 걱정을 샀다.

온라인뉴스부
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전효성이 두드러기 원인으로 밝혀진 것은?
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