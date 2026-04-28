기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

[포토] 에스파 닝닝, 도쿄돔 공연 후 근황 공개…과감한 블랙 룩 화제

입력 :2026-04-28 10:23:26
수정 :2026-04-28 10:23:26
사진=닝닝 SNS 캡처
사진=닝닝 SNS 캡처


그룹 에스파(aespa) 멤버 닝닝이 도쿄돔 공연을 마친 뒤 과감한 패션이 돋보이는 근황을 공유했다.

그는 지난 27일 개인 사회관계망서비스(SNS)를 통해 무대 뒤편에서 촬영한 여러 장의 사진을 게시했다. 사진 속 닝닝은 그물망 디테일의 블랙 크롭 톱과 레오파드 패턴 미니스커트를 착용해 고혹적인 분위기를 연출했다.

사진=닝닝 SNS 캡처
사진=닝닝 SNS 캡처


특히 시크한 뱅 헤어 스타일과 고양이 눈매를 강조한 메이크업으로 도회적인 매력을 더했다. 이번 근황은 에스파가 일본 돔 투어를 성공적으로 마무리한 직후 공개돼 팬들의 관심을 모았다.

사진=닝닝 SNS 캡처
사진=닝닝 SNS 캡처


에스파는 지난 25일부터 26일까지 이틀간 일본 도쿄돔에서 ‘2026 에스파 라이브 투어 - 싱크 : 액시스 라인 - 인 재팬 [스페셜 에디션 돔 투어]’를 개최했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
에스파가 도쿄돔 공연을 진행한 기간은?
인기기사
장원영, ‘인형이 따로없네’
‘블랙핑크 지수’ 출국
패션쇼 방불케하는 시사회 레드카펫
블랙핑크 지수, 출국
지수, 출국
인사하는 블랙핑크 지수
지수, 프랑스 잘 다녀 올게요
손 인사하는 지수
“너무 과했다”…가슴수술 김지선, 예상치 못한 부작용 고백

“너무 과했다”…가슴수술 김지선, 예상치 못한 부작용 고백
“편의점서 우유 샤워” 외국인女 충격 영상…심지어 직원들이 치웠다

“편의점서 우유 샤워” 외국인女 충격 영상…심지어 직원들이 치웠다
“결정사로 만났는데” 수면제 먹고 깨어난 남성들…20대 여성이 벌인 짓

“결정사로 만났는데” 수면제 먹고 깨어난 남성들…20대 여성이 벌인 짓
“42만원 ‘모수’서 와인 바꿔치기” 안성재 사과…법조계 “고의 땐 사기 가능성”

“42만원 ‘모수’서 와인 바꿔치기” 안성재 사과…법조계 “고의 땐 사기 가능성”
“같은 사람 맞아?” 30대 비만女, 식단에 ‘이것’ 추가했더니 체중 ‘뚝’…“72㎏ 감량

“같은 사람 맞아?” 30대 비만女, 식단에 ‘이것’ 추가했더니 체중 ‘뚝’…“72㎏ 감량
“머리 회전 느려져” 중년 고민…집안 ‘이것’ 썼을 뿐인데 뇌 기능 12% 향상

“머리 회전 느려져” 중년 고민…집안 ‘이것’ 썼을 뿐인데 뇌 기능 12% 향상
떡볶이 시켰는데 ‘푹 익은 바퀴벌레’가…본사 “불쾌감 드려 죄송” 사과

떡볶이 시켰는데 ‘푹 익은 바퀴벌레’가…본사 “불쾌감 드려 죄송” 사과
“이게 한국 학생들이 먹는 밥?”…외신 놀란 한국 학교 ‘코스형 급식’

“이게 한국 학생들이 먹는 밥?”…외신 놀란 한국 학교 ‘코스형 급식’
‘건강 이상설’ 86세 최불암, 수척해진 근황

‘건강 이상설’ 86세 최불암, 수척해진 근황
인기 클릭
Weekly Best

  1. 30대 교직원, 고3 女학생 임신시켜놓고…부부관계 중에도 ‘게임’

    30대 교직원, 고3 女학생 임신시켜놓고…부부관계 중에도 ‘게임’

  2. “드디어 한국 무대?”…유승준, 태진아 공연 등장해 ‘오열’

    “드디어 한국 무대?”…유승준, 태진아 공연 등장해 ‘오열’

  3. 김미려 “초4 딸에 부부관계 들켜…솔직하게 말했다”

    김미려 “초4 딸에 부부관계 들켜…솔직하게 말했다”

  4. 신지 “처음보는 사람들 앞 홀딱 벗고 씻어”…촬영 폭로

    신지 “처음보는 사람들 앞 홀딱 벗고 씻어”…촬영 폭로

  5. 결혼식서 ‘형부와 처제’ 불륜 영상…신랑이 한 최고의 복수

    결혼식서 ‘형부와 처제’ 불륜 영상…신랑이 한 최고의 복수
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
걸그룹 로네츠 멤버 전원 사망…연예계 ‘애도’ 물결

걸그룹 로네츠 멤버 전원 사망…연예계 ‘애도’ 물결

1960년대를 풍미한 전설적인 걸그룹 로네츠(The Ronettes)의 마지막 생존 멤버였던 네드라 탈리 로스가 별세했다. 향년 80세
패션쇼 방불케하는 시사회 레드카펫

패션쇼 방불케하는 시사회 레드카펫

‘악마는 프라다를 입는다 2’에 세계적인 팝 아이콘 레이디 가가가 특별 출연한다.오는 29일 전 세계 최초 개봉하는 ‘악마는 프라다를