[포토] 에스파 닝닝, 도쿄돔 공연 후 근황 공개…과감한 블랙 룩 화제

“편의점 가면 아빠 것 써라”…신동엽, 자녀에 ‘콘돔 교육’

방송인 신동엽이 자신이 참여한 피임기구 사업을 현재까지 이어오고 있다고 밝혔다. 지난 27일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 유세윤과 뮤지가 게스트로 출연했다. 이날 방송에서 신동엽은 과거 광고했던 피임기구 브랜드와 관련해 “지금도 하고 있다”고 밝혔다. 이에 유세윤이 “직접 사업하는 것 아니냐”고 묻자, 신동엽은 이를 인정하며 웃었다. 특히 자녀 교육과 관련한 발언이 눈길을 끌었다. 신동엽은 “어릴 때부터 피임기구의 중요성을 계속 이야기해왔다”며 “편의점에 아빠 제품이 있으니까 나중에 쓰게 되면 그걸 쓰라고 했다”고 전했다.…