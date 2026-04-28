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미녀 개그우먼 김나희 “결혼합니다”…예비신랑 정체 ‘깜짝’

입력 :2026-04-28 10:32:55
수정 :2026-04-28 10:32:55
김나희. 엠오엠엔터테인먼트 제공
김나희. 엠오엠엔터테인먼트 제공


가수 겸 개그우먼 김나희가 오는 8월 결혼한다.

김나희 소속사 엠오엠엔터테인먼트는 28일 “김나희가 8월 서울 모처에서 결혼식을 올린다”며 “예비 신랑은 글로벌 컨설팅 회사 맥킨지 앤 컴퍼니 출신 사업가가 맞다”고 밝혔다.

결혼식은 양가 가족과 가까운 지인들만 초대해 비공개로 진행된다. 예비 신랑은 김나희보다 연상으로, 훈훈한 외모를 지닌 인물로 전해졌다. 두 사람은 지난해 지인의 소개로 만나 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.

김나희는 2013년 KBS 공채 28기 개그우먼으로 데뷔해 개그콘서트에서 활약했다. 이후 2019년 내일은 미스트롯에 출연하며 트로트 가수로 영역을 넓혔다.

최근에는 뮤지컬 무대로 활동 반경을 확장해 브로드웨이 쇼 ‘슈가’에 출연했으며, 오는 6월 음악극 ‘눈이 부시게’ 무대에 오를 예정이다.

온라인뉴스부
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김나희의 예비 신랑 직업은?
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