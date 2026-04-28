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성형 4년 고민했다던 이영지, 수술 대박 난 근황

입력 :2026-04-28 13:22:19
수정 :2026-04-28 13:22:19
이영지 인스타그램
이영지 인스타그램


래퍼 이영지가 근황을 공개했다.

이영지는 27일 자신의 인스타그램 계정에 “즐거운 하루”라며 사진을 한 장 게재했다.

공개된 사진 속 이영지는 조수석 거울에 비친 자신의 모습을 촬영하고 있다. 눈 밑 지방 재배치 수술 후 한층 눈매가 또렷해진 모습이다.

이영지는 최근 눈 밑 지방 재배치 수술을 받았다. 그는 지난 19일 인천 중구 인스파이어 아레나에서 열린 공연 ‘DxS [소야곡] ON STAGE’에 게스트로 출연했다. 이날 무대에서 선글라스를 착용한 채 등장한 이영지는 “콘서트에 예의 없게 보일까 봐 쓴 게 아니라 며칠 전 눈 밑 지방 재배치 수술을 했다”고 말하며 “혹시 오해하실까 봐 미리 이야기한다”고 설명했다.

이영지는 이후 팬들과의 소통에서도 수술 사실을 다시 언급했다. 그는 “눈 밑 지방 재배치를 했다. 인생 처음이자 마지막”이라며 “4년 고민 끝에 결정했다”고 밝혔다.

이어 “안 피곤한데도 늘 피곤해 보인다는 말을 많이 들어 고민이었다”며 “이제는 앞으로 아무것도 안 할 것”이라고 덧붙였다.

온라인뉴스부
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