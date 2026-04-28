“연예계 최고령 산모됐다”…누군가 했더니 개명한 유명 배우

사진=한다감 인스타그램 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 한다감이 임신하기까지 시험관 시술을 몇 번 받았나? 1회 수차례

배우 한다감이 마흔 중반의 나이에 첫 아이를 임신했다는 기쁜 소식을 전했다.한다감은 28일 자신의 인스타그램에 자필로 작성한 편지를 공개하며 직접 임신 사실을 밝혔다. 그는 편지를 통해 “이런 감회와 감정으로 글을 올리는 건 처음”이라며 “20대 때 데뷔해 바쁘게 앞만 보고 달리던 제가 41세에 결혼했고 올해 결혼 6년 차에 하늘의 축복으로 아이를 갖게 되었습니다”라고 전했다.1980년생인 한다감은 2020년 1살 연상의 사업가와 결혼해 가정을 꾸려 결혼 6년 만에 임신 소식을 전했다.그는 스스로를 “연예계 최고령 산모”라고 지칭하며 현재 여배우 중 자신이 가장 늦은 나이에 아이를 갖게 된 사례가 아닐까 싶다는 소회를 덧붙였다.한다감은 지난해 연극 출연을 마친 후 본격적으로 임신을 준비해 단 한 번의 시험관 시술 끝에 성공했다. 그는 “최고의 상태로 결과를 얻고 싶어서 병원을 미리 다니며 꼼꼼하게 준비했다”며 평소 꾸준한 운동과 식단 관리를 해 왔다고 밝혔다.그는 “전 이제 정말 제2의 인생으로 걸어 들어가는 시점이 온 것 같아요. 정말 제가 지금까지 느껴보지 못한 기분입니다”라며 벅찬 감동을 드러냈다. 이어 “최고령 산모인 만큼 운동도 더 열심히 하고 관리도 더 신경 쓰고 조심해서 제2의 인생을 다시 걸어나가 보겠다”고 다짐했다.그의 깜짝 발표에 동료들과 팬들의 응원이 쏟아지고 있다. 현재 그는 안정기에 접어들어 방송 스케줄과 운동을 병행하며 활동을 이어가고 있다.한다감의 이번 소식과 함께 그의 과거 개명 사실도 재조명되고 있다. 1999년 데뷔 후 약 20년 동안 ‘한은정’이라는 본명으로 활동했던 그는 2018년 말 ‘한다감’으로 이름을 바꿨다.과거 그는 운동 비디오를 제작할 만큼 건강의 아이콘으로 통했지만 실제로는 사과 한 쪽조차 소화하지 못할 정도로 건강이 악화됐던 것으로 알려졌다. 이런 상황에서 2018년 ‘이름을 바꾸라’라는 스님의 조언을 받고 개명을 했고, 바꾼 후에는 신기하게도 건강 상태가 좋아졌다고 밝히기도 했다.한다감의 이름 뜻에 대해서는 “다정다감할 때 다감”이라고 설명하며 “배우로서 좀 더 특별한 이름을 갖고 싶었고 대중에게 다정다감하게 다가가고 싶었다”고 덧붙였다.한편 그는 1999년 MBC 드라마 ‘사랑을 위하여’로 데뷔해 드라마 ‘명랑소녀 성공기’, ‘풀하우스’, ‘서울 1945’, ‘구미호: 여우누이뎐’ 등 다수의 인기작에 출연했다. 최근에는 개인 유튜브 채널을 통해 팬들과 소통하고 있다.강경민 기자