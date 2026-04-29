기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

고소영, ‘남사친·혼전 출산 루머’ 입 열었다…“치욕스러워”

입력 :2026-04-29 09:53:32
수정 :2026-04-29 09:53:32
배우 고소영이 자신을 괴롭혔던 각종 루머를 털어놓으며 속상한 마음을 드러냈다. 유튜브 채널 ‘고소영’ 캡처
배우 고소영이 자신을 괴롭혔던 각종 루머를 털어놓으며 속상한 마음을 드러냈다. 유튜브 채널 ‘고소영’ 캡처


배우 고소영이 자신을 괴롭혔던 각종 루머를 털어놓으며 속상한 마음을 드러냈다.

28일 고소영의 유튜브 채널 ‘고소영’에는 ‘고소영이 유튜브 영상 전부 내린 이유’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에서 고소영은 유튜브 업로드 중단 이유에 대해 “일주일에 한 번씩 올려야 한다는 강박에 쫓겼다”며 “내가 왜 이렇게 갇혀서 살까라는 생각이 들었다”고 말했다.

그는 대중의 시선과 편견에 대한 부담도 털어놨다. 고소영은 “‘CF만 찍어도 먹고살지 않냐’는 말이 가장 속상했다”며 “육아로 인해 잠시 쉬었을 뿐, 연기에 대한 갈증은 늘 있었다”고 전했다.

과거 자신을 둘러싼 루머를 언급하기도 했다. 그는 “주변에 남자 사람 친구들이 많은데 이를 짜깁기해 가상의 인물을 만들어 열애설을 내더라”라고 토로했다.

배우 고소영이 자신을 괴롭혔던 각종 루머를 털어놓으며 속상한 마음을 드러냈다. 유튜브 채널 ‘고소영’ 캡처
배우 고소영이 자신을 괴롭혔던 각종 루머를 털어놓으며 속상한 마음을 드러냈다. 유튜브 채널 ‘고소영’ 캡처


특히 자신을 괴롭혔던 출산 루머에 대해서는 “결혼 전 아이를 낳았다는 이야기가 돌았다”며 “당시 1년 내내 광고 촬영을 하고 있었는데 언제 배가 불러 아이를 낳겠느냐”라고 호소했다.

이어 “어느 날 어떤 아주머니가 ‘애 낳았는데 왜 이렇게 날씬하냐. 언제 살을 뺐냐’고 하더라. 이 루머를 없애지 않으면 결혼을 못 하겠다는 생각까지 들었다”며 “나중에 태어날 아이들에게 당당해지기 위해 다 고소를 했다. 치욕스러운 느낌이었다”라고 회상했다.

고소영은 아내, 엄마로서의 책임감도 털어놓으며 “남편도 유명인이지 않나. 아이와 가족에게 영향을 줄 수 있다는 생각에 하고 싶은 말을 쉽게 하지 못하게 됐다”고 덧붙였다.

한편 고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼해 슬하에 남매를 두고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
고소영이 유튜브 영상 업로드를 중단한 이유는?
인기기사
장원영, ‘인형이 따로없네’
‘블랙핑크 지수’ 출국
패션쇼 방불케하는 시사회 레드카펫
블랙핑크 지수, 출국
지수, 출국
인사하는 블랙핑크 지수
지수, 프랑스 잘 다녀 올게요
손 인사하는 지수
김신영, 술 먹고 길에서 설현과 싸워… 심각한 술주정 어땠길래

김신영, 술 먹고 길에서 설현과 싸워… 심각한 술주정 어땠길래
미녀 개그우먼 김나희 “결혼합니다”…예비신랑 정체 ‘깜짝’

미녀 개그우먼 김나희 “결혼합니다”…예비신랑 정체 ‘깜짝’
성형 4년 고민했다던 이영지, 수술 대박 난 근황

성형 4년 고민했다던 이영지, 수술 대박 난 근황
“이게 한국 학생들이 먹는 밥?”…외신 놀란 한국 학교 ‘코스형 급식’

“이게 한국 학생들이 먹는 밥?”…외신 놀란 한국 학교 ‘코스형 급식’
모텔방 여고생 찾아온 조건만남男 협박·폭행하고 돈 뜯은 일당

모텔방 여고생 찾아온 조건만남男 협박·폭행하고 돈 뜯은 일당
단 2주 동안 커피 끊으면 생기는 일…주우재도 “‘이것’ 사라졌다”

단 2주 동안 커피 끊으면 생기는 일…주우재도 “‘이것’ 사라졌다”
‘진짜 사나이’ 출연 女소대장 깜짝 근황…해군 첫 여군 주임원사 됐다

‘진짜 사나이’ 출연 女소대장 깜짝 근황…해군 첫 여군 주임원사 됐다
“차단봉 내려가도 무시” 열차 오는데 웨딩촬영…경고음 들려도 ‘모른 척’

“차단봉 내려가도 무시” 열차 오는데 웨딩촬영…경고음 들려도 ‘모른 척’
“암 걸린 어머니 낫게 해줄게” 14살 소녀 성폭행한 男배우…결국 종신형 선고

“암 걸린 어머니 낫게 해줄게” 14살 소녀 성폭행한 男배우…결국 종신형 선고
인기 클릭
Weekly Best

  1. 30대 교직원, 고3 女학생 임신시켜놓고…부부관계 중에도 ‘게임’

    30대 교직원, 고3 女학생 임신시켜놓고…부부관계 중에도 ‘게임’

  2. “드디어 한국 무대?”…유승준, 태진아 공연 등장해 ‘오열’

    “드디어 한국 무대?”…유승준, 태진아 공연 등장해 ‘오열’

  3. 결혼식서 ‘형부와 처제’ 불륜 영상…신랑이 한 최고의 복수

    결혼식서 ‘형부와 처제’ 불륜 영상…신랑이 한 최고의 복수

  4. 신동엽, 김원훈 결혼식 축의금 액수 1위…“거의 1억 정도”

    신동엽, 김원훈 결혼식 축의금 액수 1위…“거의 1억 정도”

  5. 양상국 父, 코로나 하루 만에 사망…“비닐 팩에 싸여” 눈물

    양상국 父, 코로나 하루 만에 사망…“비닐 팩에 싸여” 눈물
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
걸그룹 로네츠 멤버 전원 사망…연예계 ‘애도’ 물결

걸그룹 로네츠 멤버 전원 사망…연예계 ‘애도’ 물결

1960년대를 풍미한 전설적인 걸그룹 로네츠(The Ronettes)의 마지막 생존 멤버였던 네드라 탈리 로스가 별세했다. 향년 80세
패션쇼 방불케하는 시사회 레드카펫

패션쇼 방불케하는 시사회 레드카펫

‘악마는 프라다를 입는다 2’에 세계적인 팝 아이콘 레이디 가가가 특별 출연한다.오는 29일 전 세계 최초 개봉하는 ‘악마는 프라다를