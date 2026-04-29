기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘130억 세금 완납’ 차은우 모습 드러냈다…‘거수경례’ 포착

입력 :2026-04-29 12:20:05
수정 :2026-04-29 12:20:05
가수 겸 배우 차은우. 자료 : 온라인 커뮤니티
가수 겸 배우 차은우. 자료 : 온라인 커뮤니티


탈세 논란을 빚은 그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우(29·본명 이동민)가 공식 행사에서 모습을 드러냈다.

29일 온라인 커뮤니티에는 지난 23일 열린 군악대 행사 무대에 오른 차은우의 사진이 확산했다.

사진 속 차은우는 군악대의 일원으로 정장 차림을 한 채 오케스트라 단원들 사이에 서서 거수경례를 하고 있었다.

앞서 차은우는 모친이 설립한 1인 기획사를 통해 탈세를 한 것으로 보고 차은우 측에 200억원대의 세금 추징을 통보했다.

차은우는 지난 8일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 국세청으로부터 통보받은 추징금을 전액 납부했다고 밝혔다.

다만 실제 납부한 액수는 130억원 수준으로 알려졌다. 앞서 납부한 법인세와 부가가치세 가운데 일부가 중복 과세된 것으로 인정돼 환급이 이뤄져서 실납부액이 크게 줄어든 것으로 전해졌다.

차은우는 지난해 7월 입대해 현재 군악대 상병으로 복무하고 있으며 내년 1월 전역한다. 다음달 넷플릭스 드라마 ‘원더풀스’의 공개를 앞두고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
차은우가 국세청으로부터 추징 통보받은 이유는?
인기기사
장원영, ‘인형이 따로없네’
‘블랙핑크 지수’ 출국
패션쇼 방불케하는 시사회 레드카펫
블랙핑크 지수, 출국
지수, 출국
인사하는 블랙핑크 지수
지수, 프랑스 잘 다녀 올게요
손 인사하는 지수
김신영, 술 먹고 길에서 설현과 싸워… 심각한 술주정 어땠길래

김신영, 술 먹고 길에서 설현과 싸워… 심각한 술주정 어땠길래
양상국, 월 수입 공개에…“결혼 가능성 100%” 결정사 직원도 깜짝

양상국, 월 수입 공개에…“결혼 가능성 100%” 결정사 직원도 깜짝
‘진짜 사나이’ 출연 女소대장 깜짝 근황…해군 첫 여군 주임원사 됐다

‘진짜 사나이’ 출연 女소대장 깜짝 근황…해군 첫 여군 주임원사 됐다
단 2주 동안 커피 끊으면 생기는 일…주우재도 “‘이것’ 사라졌다”

단 2주 동안 커피 끊으면 생기는 일…주우재도 “‘이것’ 사라졌다”
“암 걸린 어머니 낫게 해줄게” 14살 소녀 성폭행한 男배우…결국 종신형 선고

“암 걸린 어머니 낫게 해줄게” 14살 소녀 성폭행한 男배우…결국 종신형 선고
“남친이 업소 7번 갔네요”…결혼 직전 ‘유흥탐정’ 논란

“남친이 업소 7번 갔네요”…결혼 직전 ‘유흥탐정’ 논란
‘14살 차이’ 배성재♥김다영, 결혼 1년만에 별거? “밤마다 이상한 일 벌어져”

‘14살 차이’ 배성재♥김다영, 결혼 1년만에 별거? “밤마다 이상한 일 벌어져”
44세 채은정, ♥남편 정액검사 따라가더니… “난소 나이 34세”

44세 채은정, ♥남편 정액검사 따라가더니… “난소 나이 34세”
김연아, 단발머리에 짙어진 쌍꺼풀 눈매…‘확 달라진 분위기’

김연아, 단발머리에 짙어진 쌍꺼풀 눈매…‘확 달라진 분위기’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 30대 교직원, 고3 女학생 임신시켜놓고…부부관계 중에도 ‘게임’

    30대 교직원, 고3 女학생 임신시켜놓고…부부관계 중에도 ‘게임’

  2. “드디어 한국 무대?”…유승준, 태진아 공연 등장해 ‘오열’

    “드디어 한국 무대?”…유승준, 태진아 공연 등장해 ‘오열’

  3. 결혼식서 ‘형부와 처제’ 불륜 영상…신랑이 한 최고의 복수

    결혼식서 ‘형부와 처제’ 불륜 영상…신랑이 한 최고의 복수

  4. 신동엽, 김원훈 결혼식 축의금 액수 1위…“거의 1억 정도”

    신동엽, 김원훈 결혼식 축의금 액수 1위…“거의 1억 정도”

  5. 양상국 父, 코로나 하루 만에 사망…“비닐 팩에 싸여” 눈물

    양상국 父, 코로나 하루 만에 사망…“비닐 팩에 싸여” 눈물
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
걸그룹 로네츠 멤버 전원 사망…연예계 ‘애도’ 물결

걸그룹 로네츠 멤버 전원 사망…연예계 ‘애도’ 물결

1960년대를 풍미한 전설적인 걸그룹 로네츠(The Ronettes)의 마지막 생존 멤버였던 네드라 탈리 로스가 별세했다. 향년 80세
패션쇼 방불케하는 시사회 레드카펫

패션쇼 방불케하는 시사회 레드카펫

‘악마는 프라다를 입는다 2’에 세계적인 팝 아이콘 레이디 가가가 특별 출연한다.오는 29일 전 세계 최초 개봉하는 ‘악마는 프라다를