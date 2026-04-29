기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

87세 전원주, 수술 이어 이번엔 ‘치매 걱정’…“요즘 ‘이 증상’ 잦아져”

입력 :2026-04-29 14:30:50
수정 :2026-04-29 14:30:50
사진=TV조선 ‘퍼펙트 라이프’ 캡처
사진=TV조선 ‘퍼펙트 라이프’ 캡처


배우 전원주가 최근 치매에 대한 우려를 표하며 근황을 전했다.

29일 방송되는 TV조선 ‘퍼펙트 라이프’에서는 데뷔 64년 차를 맞이한 국민 배우 전원주가 출연해 자신의 일상을 공개한다.

최근 빙판길 낙상 사고로 고관절 골절 부상을 당해 인공관절 수술을 받고 한때 휠체어에 의지해야 했던 그는 다시 건강하게 걷는 모습으로 등장했다. 그는 자신의 유튜브 채널 ‘전원주인공’을 통해서도 재활 치료를 마친 건강한 모습을 공개한 바 있다.

사진=TV조선 ‘퍼펙트 라이프’ 캡처
사진=TV조선 ‘퍼펙트 라이프’ 캡처


그는 활기찬 걸음걸이로 산책을 즐기며 노래를 부르는 등 에너지를 과시했다. 하지만 1939년생으로 87세인 그는 또 다른 건강 고민을 토로했다.

그는 “요즘 깜빡깜빡하는 증상이 잦아졌다”며 “사람을 잘 못 알아봐서 오해받기도 하고 얼굴은 아는데 이름이 생각이 안 나서 걱정”이라고 고백했다. 특히 “지난번에 누가 나에게 밥을 사줬는데 기억하지 못해 낭패를 본 적이 있다”며 일상생활에서 겪은 당혹스러운 일화를 소개했다.

이러한 건망증 증세가 혹시 치매로 이어지지 않을까 하는 걱정에 전원주는 나름의 자구책을 마련해 실천 중이다.

그는 “지금은 메모하는 습관을 들였다”며 “건망증이 생기다 보니 스스로도 걱정이지만 자녀들과 내 주위 사람들에게 짐이 될까 봐 노래와 춤, 등산을 하고 있다”고 밝혔다.

사진=TV조선 ‘퍼펙트 라이프’ 캡처
사진=TV조선 ‘퍼펙트 라이프’ 캡처


이날 방송에서 전원주는 자신의 전성기를 함께한 일산 자택에 대한 애정도 드러냈다. 30년 전 이사 온 후 인생이 풀리기 시작했다는 그는 과거 식모나 주모 등 조연 역할에만 머물렀던 서러움을 딛고 산을 향해 “전원주도 한번 떠보게 해주세요!”라고 빌었던 간절한 과거를 회상했다. 실제로 이사 후 촬영한 광고가 대히트를 치며 유명세를 타는 계기가 됐다.

또한 동네 이웃인 배우 유해진과의 특별한 인연도 언급했다. 영화 ‘이장과 군수’에서 모자 관계로 호흡을 맞췄던 사진이 공개되자 전원주는 “툭 튀어나온 입이 나랑 닮아서 모자 관계로 영화를 찍었다”며 “입이 튀어나온 사람이 돈은 있구나 싶은 생각이 들었다”고 재치 있는 농담을 던졌다.

한편 전원주의 일상과 건강에 대한 이야기는 29일 오후 8시 ‘퍼펙트 라이프’를 통해 확인할 수 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
전원주가 최근 건강상 우려를 표한 증상은?
인기기사
김태리, 귀여운 손하트
장원영, ‘인형이 따로없네’
‘블랙핑크 지수’ 출국
블랙핑크 지수, 출국
지수, 출국
인사하는 블랙핑크 지수
지수, 프랑스 잘 다녀 올게요
손 인사하는 지수
양상국, 월 수입 공개에…“결혼 가능성 100%” 결정사 직원도 깜짝

양상국, 월 수입 공개에…“결혼 가능성 100%” 결정사 직원도 깜짝
‘진짜 사나이’ 출연 女소대장 깜짝 근황…해군 첫 여군 주임원사 됐다

‘진짜 사나이’ 출연 女소대장 깜짝 근황…해군 첫 여군 주임원사 됐다
‘14살 차이’ 배성재♥김다영, 결혼 1년만에 별거? “밤마다 이상한 일 벌어져”

‘14살 차이’ 배성재♥김다영, 결혼 1년만에 별거? “밤마다 이상한 일 벌어져”
단 2주 동안 커피 끊으면 생기는 일…주우재도 “‘이것’ 사라졌다”

단 2주 동안 커피 끊으면 생기는 일…주우재도 “‘이것’ 사라졌다”
44세 채은정, ♥남편 정액검사 따라가더니… “난소 나이 34세”

44세 채은정, ♥남편 정액검사 따라가더니… “난소 나이 34세”
“남친이 업소 7번 갔네요”…결혼 직전 ‘유흥탐정’ 논란

“남친이 업소 7번 갔네요”…결혼 직전 ‘유흥탐정’ 논란
고소영, ‘남사친·혼전 출산 루머’ 입 열었다…“치욕스러워”

고소영, ‘남사친·혼전 출산 루머’ 입 열었다…“치욕스러워”
김연아, 단발머리에 짙어진 쌍꺼풀 눈매…‘확 달라진 분위기’

김연아, 단발머리에 짙어진 쌍꺼풀 눈매…‘확 달라진 분위기’
아내 암 투병 중 불륜한 남편 “이혼하고 보험금 절반 줘” 충격 사연

아내 암 투병 중 불륜한 남편 “이혼하고 보험금 절반 줘” 충격 사연
인기 클릭
Weekly Best

  1. 30대 교직원, 고3 女학생 임신시켜놓고…부부관계 중에도 ‘게임’

    30대 교직원, 고3 女학생 임신시켜놓고…부부관계 중에도 ‘게임’

  2. “드디어 한국 무대?”…유승준, 태진아 공연 등장해 ‘오열’

    “드디어 한국 무대?”…유승준, 태진아 공연 등장해 ‘오열’

  3. 결혼식서 ‘형부와 처제’ 불륜 영상…신랑이 한 최고의 복수

    결혼식서 ‘형부와 처제’ 불륜 영상…신랑이 한 최고의 복수

  4. 신동엽, 김원훈 결혼식 축의금 액수 1위…“거의 1억 정도”

    신동엽, 김원훈 결혼식 축의금 액수 1위…“거의 1억 정도”

  5. 양상국 父, 코로나 하루 만에 사망…“비닐 팩에 싸여” 눈물

    양상국 父, 코로나 하루 만에 사망…“비닐 팩에 싸여” 눈물
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
걸그룹 로네츠 멤버 전원 사망…연예계 ‘애도’ 물결

걸그룹 로네츠 멤버 전원 사망…연예계 ‘애도’ 물결

1960년대를 풍미한 전설적인 걸그룹 로네츠(The Ronettes)의 마지막 생존 멤버였던 네드라 탈리 로스가 별세했다. 향년 80세
패션쇼 방불케하는 시사회 레드카펫

패션쇼 방불케하는 시사회 레드카펫

‘악마는 프라다를 입는다 2’에 세계적인 팝 아이콘 레이디 가가가 특별 출연한다.오는 29일 전 세계 최초 개봉하는 ‘악마는 프라다를