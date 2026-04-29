탕웨이, 감출 수 없는 ‘D라인’…“뜻밖의 일” 고백

중국 출신 배우인 탕웨이. SNS 캡처

탕웨이 인스타그램 캡처

김태용(왼쪽) 감독과 배우 탕웨이. 탕웨이 인스타그램 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 탕웨이가 둘째 임신 소식을 알린 방법은? SNS 언론발표

김태용 감독의 아내이자 중국 출신 배우인 탕웨이가 소셜미디어(SNS)를 통해 둘째 임신 사실을 고백했다.탕웨이는 29일 자신의 인스타그램에 “우리 집에 망아지가 한 명 더 생기게 됐다”며 “정말 큰 뜻밖의 일이고 아주 기쁘다”고 임신 소식을 전했다.이어 “모두가 무척 기대하고 있다”며 세 사람이 놀이터 미끄럼틀 앞에서 장난감 말을 쥐고 있는 사진을 함께 올렸다.올해가 ‘말의 해’라는 점을 살려 탕웨이와 김 감독, 첫째 딸이 함께 찍은 사진으로 추정된다.지난 26일 상하이에서 열린 한 브랜드 행사에 참석한 탕웨이는 배가 볼록 나온 모습이 포착되며 임신설에 휩싸였다.앞서 지난달에도 탕웨이를 둘러싼 임신설이 한 차례 제기됐다.당시 탕웨이는 남편인 김 감독과 함께 베이징 싼리툰에서 목격됐다.현장 목격자들에 따르면 탕웨이는 몸에 밀착된 옷 위에 오버사이즈 체크 셔츠를 걸친 채 복부를 가리는 듯한 모습을 보였다.탕웨이는 영화 ‘만추’(2009)에서 김 감독과 호흡을 맞추면서 인연을 맺어 2014년 결혼했다.2016년 첫 딸을 출산했다.온라인뉴스부