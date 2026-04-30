스타요즘
“우즈가 먼저 대시했다”…제니와 데이트 ‘포착’ 설레는 키차이
입력 :2026-04-30 08:06:56
수정 :2026-04-30 08:06:56
가수 우즈(WOODZ)와 블랙핑크 제니가 10년 넘게 이어온 인연을 공개했다.
우즈는 29일 자신의 유튜브 채널에 ‘제니랑 굳이 데이트’라는 제목의 영상을 올리고 제니를 게스트로 초대했다. 두 사람이 카메라 앞에서 함께 인사한 것은 이번이 처음이다.
영상에서 두 사람은 “오랜 친구지만 카메라 앞에서 인사하는 건 처음이라 어색하다”며 웃음을 터뜨린 뒤 자연스럽게 과거 이야기를 꺼냈다.
우즈는 “제니를 알게 된 지 10년 정도 됐다”고 밝혔고, 제니는 “고등학교 축제에서 처음 만난 기억이 있다”고 회상했다. 이어 두 사람은 같은 소속사 연습생으로 지내며 연습실을 오가며 가까워졌다고 설명했다.
특히 제니는 “우즈가 먼저 친해지고 싶다고 다가왔다”고 밝혔고, 우즈 역시 “재밌는 친구가 되고 싶었다”고 당시를 떠올렸다.
두 사람은 같은 초등학교 출신이라는 사실도 공개했다. 제니는 “왜 친한지 궁금해하는 사람들이 많은데 생각보다 인연이 깊다”고 말했다.
영상 내내 두 사람은 편안한 분위기 속에서 농담을 주고받으며 오랜 친구다운 호흡을 보였다. 제니는 “항상 좋은 노래를 발표하고 열심히 하는 모습이 멋있다”며 우즈를 향한 응원의 말을 전했다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
우즈와 제니가 처음 만난 장소는 어디인가?