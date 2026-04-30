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“우즈가 먼저 대시했다”…제니와 데이트 ‘포착’ 설레는 키차이

입력 :2026-04-30 08:06:56
수정 :2026-04-30 08:06:56
우즈 인스타그램
우즈 인스타그램


우즈 유튜브 캡처
우즈 유튜브 캡처


가수 우즈(WOODZ)와 블랙핑크 제니가 10년 넘게 이어온 인연을 공개했다.

우즈는 29일 자신의 유튜브 채널에 ‘제니랑 굳이 데이트’라는 제목의 영상을 올리고 제니를 게스트로 초대했다. 두 사람이 카메라 앞에서 함께 인사한 것은 이번이 처음이다.

영상에서 두 사람은 “오랜 친구지만 카메라 앞에서 인사하는 건 처음이라 어색하다”며 웃음을 터뜨린 뒤 자연스럽게 과거 이야기를 꺼냈다.

우즈는 “제니를 알게 된 지 10년 정도 됐다”고 밝혔고, 제니는 “고등학교 축제에서 처음 만난 기억이 있다”고 회상했다. 이어 두 사람은 같은 소속사 연습생으로 지내며 연습실을 오가며 가까워졌다고 설명했다.

특히 제니는 “우즈가 먼저 친해지고 싶다고 다가왔다”고 밝혔고, 우즈 역시 “재밌는 친구가 되고 싶었다”고 당시를 떠올렸다.

두 사람은 같은 초등학교 출신이라는 사실도 공개했다. 제니는 “왜 친한지 궁금해하는 사람들이 많은데 생각보다 인연이 깊다”고 말했다.

영상 내내 두 사람은 편안한 분위기 속에서 농담을 주고받으며 오랜 친구다운 호흡을 보였다. 제니는 “항상 좋은 노래를 발표하고 열심히 하는 모습이 멋있다”며 우즈를 향한 응원의 말을 전했다.

온라인뉴스부
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