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전원주, 치매 초기 진단…“사람을 잘 못 알아본다” 충격

입력 :2026-04-30 09:17:06
수정 :2026-04-30 09:17:06
배우 전원주가 치매 초기 진단을 받은 사실을 털어놨다. TV조선 ‘퍼펙트 라이프’ 캡처
배우 전원주가 치매 초기 진단을 받은 사실을 털어놨다. TV조선 ‘퍼펙트 라이프’ 캡처


배우 전원주가 치매 초기 진단을 받은 사실을 털어놨다.

29일 방송된 TV조선 ‘퍼펙트 라이프’에는 전원주가 출연해 근황을 전했다.

이날 전원주는 최근 빙판길에서 넘어져 고관절 인공관절 수술을 받았다며 “지금은 좋아졌다. 치료를 하니까 살 것 같다. 아플 때는 무조건 치료를 해야겠더라. 병원 가는 것에 돈 아끼면 안 되겠더라”라고 말했다.

이어 “요즘 깜빡깜빡하는 증상이 잦아졌다. 사람을 잘 못 알아봐서 오해받기도 하고, 얼굴은 아는데 이름이 생각이 안 나서 걱정이다”라며 건강 고민을 전해 안타까움을 자아냈다.

배우 전원주가 치매 초기 진단을 받은 사실을 털어놨다. TV조선 ‘퍼펙트 라이프’ 캡처
배우 전원주가 치매 초기 진단을 받은 사실을 털어놨다. TV조선 ‘퍼펙트 라이프’ 캡처


그는 “지난번에 누가 나에게 밥을 사줬는데, 기억하지 못해 낭패를 본 적이 있다”며 “지금은 메모하는 습관을 들였다”고 했다.

그러면서 “건망증이 생기다 보니 스스로도 걱정이지만, 자녀들과 내 주위 사람들에게 짐이 될까 봐 노래와 춤, 등산을 하고 있다”며 치매를 막기 위해 노력 중이라고 말했다.

전원주는 “친한 동창 한 명이 치매가 왔다. 방금까지 나랑 인사해놓고 ‘댁은 누구세요?’라고 하더라”라며 “내가 주저앉았다. 치매 걸린 친구를 보면 차라리 죽는 게 낫겠다는 생각이 들 정도로 처참하다. 살아도 사는 게 아니다”라고 토로했다.

이후 그는 병원 신경과를 찾아 간이 정신상태 검사(MMSE), 뇌 CT 검사를 받았다.

전원주는 전문의에게 가장 불편한 점에 대해 “사람을 빨리 못 알아봐서 오해를 받는다”고 털어놨다. 특히 그는 “1년 전에 한 건강검진에서 치매 초기 진단을 받았다”고 고백해 충격을 안겼다.

검사를 마친 뒤 전문의는 “검사 결과와 일상생활을 종합하면 전원주씨의 현재 상태는 경도인지장애에 해당한다”며 “치매 전 단계”라고 진단했다.

온라인뉴스부
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전원주가 1년 전 건강검진에서 받은 진단은?
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