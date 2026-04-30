기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“복귀 시기는 미정”…김희철, ‘안타까운 소식’ 전해졌다

입력 :2026-04-30 17:04:10
수정 :2026-04-30 17:04:10
가수 김희철이 건강상의 이유로 잠시 JTBC ‘아는 형님’을 떠난다. ‘아는 형님’ 유튜브 캡처
가수 김희철이 건강상의 이유로 잠시 JTBC ‘아는 형님’을 떠난다. ‘아는 형님’ 유튜브 캡처


가수 김희철이 건강상의 이유로 잠시 JTBC ‘아는 형님’을 떠난다.

30일 연예계에 따르면 JTBC 관계자는 “김희철이 건강상의 이유로 ‘아는 형님’을 떠나 잠시 휴식기를 갖는다”며 “복귀 시기는 미정”이라고 밝혔다.

다만 방송에서 아예 하차하는 것은 아니며 휴식기를 가진 뒤 재합류하는 것으로 전해졌다. 이번 주 방송까지는 출연할 예정이다.

올해로 11년 차를 맞는 ‘아는 형님’은 ‘형님 학교’라는 콘셉트를 기반으로 한 JTBC의 최장수 토크쇼 예능 프로그램이다.

김희철은 2015년 첫 방송부터 원년 멤버로 출연했으며 특유의 예능감으로 활약해 왔다.

김희철의 빈자리는 코미디언 김신영이 채울 예정이다.

앞서 전날 JTBC는 “김신영이 ‘형님 학교’에 정식으로 입학한다”며 김신영의 고정 멤버 합류 소식을 전했다. ‘아는 형님’ 사상 첫 여성 고정 멤버의 탄생이다.

‘아는 형님’은 매주 토요일 오후 9시 JTBC에서 방송된다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김희철이 ‘아는 형님’을 떠나는 이유는?
인기기사
엔믹스 설윤, ‘눈부신 인형 미모’
‘빌보드 우먼 인 뮤직’ 베스트 드레서는?
김태리, 귀여운 손하트
‘수십억 자산’ 전원주 “식당 휴지로 코 닦아…집 청소까지”

‘수십억 자산’ 전원주 “식당 휴지로 코 닦아…집 청소까지”
“너무 충격적” 김숙 어쩌나…‘제주 230평 집’ 공사 끝나자마자 벌어진 일

“너무 충격적” 김숙 어쩌나…‘제주 230평 집’ 공사 끝나자마자 벌어진 일
탕웨이, 감출 수 없는 ‘D라인’…“뜻밖의 일” 고백

탕웨이, 감출 수 없는 ‘D라인’…“뜻밖의 일” 고백
6살 아들 목에서 6㎝ ‘쌍둥이’ 발견? 충격…의료계 “기생 쌍둥이와 달라” 中 ‘발칵’

6살 아들 목에서 6㎝ ‘쌍둥이’ 발견? 충격…의료계 “기생 쌍둥이와 달라” 中 ‘발칵’
배우 박동빈, 개업 준비 중 식당서 숨진 채 발견

배우 박동빈, 개업 준비 중 식당서 숨진 채 발견
“우즈가 먼저 대시했다”…제니와 데이트 ‘포착’ 설레는 키차이

“우즈가 먼저 대시했다”…제니와 데이트 ‘포착’ 설레는 키차이
전설의 ‘하시 메기’ 김현우, 9년만 근황…이 일 하고 있었다

전설의 ‘하시 메기’ 김현우, 9년만 근황…이 일 하고 있었다
이장우, 결혼하더니…몸무게 103㎏ 근황

이장우, 결혼하더니…몸무게 103㎏ 근황
신정환, 자숙 16년 만에 ‘자영업’ 대박 났다…“월 매출 1억 달성”

신정환, 자숙 16년 만에 ‘자영업’ 대박 났다…“월 매출 1억 달성”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 30대 교직원, 고3 女학생 임신시켜놓고…부부관계 중에도 ‘게임’

    30대 교직원, 고3 女학생 임신시켜놓고…부부관계 중에도 ‘게임’

  2. “드디어 한국 무대?”…유승준, 태진아 공연 등장해 ‘오열’

    “드디어 한국 무대?”…유승준, 태진아 공연 등장해 ‘오열’

  3. 신동엽, 김원훈 결혼식 축의금 액수 1위…“거의 1억 정도”

    신동엽, 김원훈 결혼식 축의금 액수 1위…“거의 1억 정도”

  4. 양상국, 월 수입 공개에…“결혼 가능성 100%” 결정사 직원도 깜짝

    양상국, 월 수입 공개에…“결혼 가능성 100%” 결정사 직원도 깜짝

  5. 진태현 ‘이숙캠’ 하차, 왜?…“제작진에게 설명 들어, 부끄럽다”

    진태현 ‘이숙캠’ 하차, 왜?…“제작진에게 설명 들어, 부끄럽다”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘빌보드 우먼 인 뮤직’ 베스트 드레서는?

‘빌보드 우먼 인 뮤직’ 베스트 드레서는?

가수, 영화배우 등 스타들이 29일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라듐에서 열린 ‘2026 빌보드 우먼 인 뮤직
걸그룹 로네츠 멤버 전원 사망…연예계 ‘애도’ 물결

걸그룹 로네츠 멤버 전원 사망…연예계 ‘애도’ 물결

1960년대를 풍미한 전설적인 걸그룹 로네츠(The Ronettes)의 마지막 생존 멤버였던 네드라 탈리 로스가 별세했다. 향년 80세