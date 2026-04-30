스타요즘 [포토] 엔믹스 설윤, ‘눈부신 인형 미모’ 입력 :2026-04-30 14:14:59 수정 :2026-04-30 14:14:59 1/ 5 그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30뉴스1 그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30뉴스1 그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30뉴스1 그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30뉴스1 그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30뉴스1 그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 엔믹스의 설윤이 참석한 행사는 무엇인가요? 플래그십 그랜드 오프닝 신곡 발표회 # 엔믹스 # 설윤 # 차지 # CHAGEE # 플래그십 오프닝 # 서울 강남 # 인형 미모 # 포즈 # 행사 참석