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[포토] 엔믹스 설윤, ‘눈부신 인형 미모’

입력 :2026-04-30 14:14:59
수정 :2026-04-30 14:14:59
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그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30<br>뉴스1
그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30
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그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30<br>뉴스1
그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30
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그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30<br>뉴스1
그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30
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그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30<br>뉴스1
그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30
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그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30<br>뉴스1
그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.4.30
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그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 30일 서울 강남에서 열린 글로벌 모던 티 브랜드 CHAGEE(차지)의 플래그십 그랜드 오프닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.


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