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‘나르샤 남편’ 황태경, 긴급 뇌수술…“현재 호흡기 착용 상태”

입력 :2026-05-01 07:12:38
수정 :2026-05-01 07:12:38
황태경, 나르샤 부부. 나르샤 인스타그램
황태경, 나르샤 부부. 나르샤 인스타그램


가수 나르샤의 남편이자 프로듀서 황태경이 뇌수술을 받았다.

황태경은 지난달 30일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “다소 급하게 뇌수술을 받았다. 오래전부터 증상이 진행돼 최근에는 일상생활이 어려웠다”는 글을 올리며 수술 소식을 전했다.

지난달 29일 수술을 받았다는 그는 “수술은 무사히 잘 마쳤고, 지금은 회복과 각종 검사에 집중하고 있다”고 밝혔다.

이어 “준비 기간이 짧아 주변 분들께 미리 소식을 전하지 못하고 자리를 비웠다. 민폐 드리게 되어 미안하고, 그간 여러 약속이나 경조사를 챙기지 못해 본의 아니게 오해를 드렸을 것 같아 마음이 쓰이는데, 너그러운 마음으로 이해 부탁드린다”고 사과했다.

현재 상태에 대해선 “호흡기를 착용 중”이라며 “통화가 어렵다. 연락 주시는 분들 연락 받지 못해 죄송하다. 메시지는 조금 늦더라도 확인 가능하다”고 설명했다.

그는 “한 달 정도 지나면 일상생활이 조금씩 가능할 것 같다. 건강한 모습으로 한 분 한 분 연락드리겠다. 걱정해 주시고 응원해 주셔서 감사하다”고 덧붙였다.

한편 나르샤는 2016년 4월 패션사업가 황태경과 열애를 공개했고, 그해 10월 결혼했다. 이후 두 사람은 여러 예능 프로그램에서 결혼 생활을 공개했고, 황태경은 2023년 음악 프로듀서로 데뷔하기도 했다.

온라인뉴스부
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