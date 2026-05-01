‘현대가 며느리’ 노현정 47세 근황…변함없는 단아한 미모

노현정 전 KBS 아나운서. 데일리패션뉴스는 소셜미디어(SNS) 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 노현정이 참여한 아름지기 바자회의 목적은? 전통문화 보존 개인 수익 창출

노현정 전 KBS 아나운서가 전통문화 보존을 위한 자선 행사에 모습을 드러냈다.지난달 30일 데일리패션뉴스는 소셜미디어(SNS)에 “아름지기 바자 행사에서 만난 아나운서 노현정님”이라는 글과 함께 영상이 게재됐다.영상에는 문화유산의 보존과 계승을 위해 수익금 전액을 전통 의·식·주 사업에 사용하는 바자회에 참여한 노 전 아나운서의 모습이 담겼다.노 전 아나운서는 “우리나라 문화 전통 계승을 돕는 아름지기에서 매년 기부 바자 행사를 열고 있다”며 “좋은 제품을 소개하고 수익금을 기부하며 좋은 일에 동참할 수 있어 기쁘다. 많은 분이 착한 소비에 함께하길 바란다”고 소감을 밝혔다.노 전 아나운서는 흰색 블라우스와 스카프를 매치한 단정한 차림으로 등장했다. 그는 전성기 시절과 다름없는 단아한 미모와 아나운서 특유의 명료한 발성으로 눈길을 끌었다.한편 노 전 아나운서는 2003년 KBS 29기 공채 아나운서로 입사해 ‘상상플러스’, ‘스타 골든벨’ 등을 진행하며 국민적 인기를 누렸다. 이어 2006년 고(故) 정몽우 전 현대알루미늄 회장의 3남 정대선 전 에이치앤아이엔씨(HN Inc) 사장과 결혼하면서 방송가를 떠나 남편 내조와 두 아들 육아에 전념했다.온라인뉴스부