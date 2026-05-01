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공개연애♥ 중인데…“아이유, 위험한 수준” 절친 유인나, 충격 폭로

입력 :2026-05-01 10:45:45
수정 :2026-05-01 10:47:43
유튜브 채널 ‘유인라디오’ 캡처
유튜브 채널 ‘유인라디오’ 캡처


가수 겸 배우 아이유의 연애 스타일이 공개됐다.

지난 29일 유튜브 채널 ‘유인라디오’에는 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’의 주역 아이유, 배우 변우석이 출연해 배우 유인나와 이야기를 나눴다.

영상에서 세 사람은 ‘데이트할 때 더 힘든 연인 유형’을 주제로 밸런스 게임을 했다.

‘무념무상으로 따라가는 연인’과 ‘계획형으로 약속을 꼭 지키는 연인’이 선택지로 주어졌고, 아이유는 후자를 택했다.

유튜브 채널 ‘유인라디오’ 캡처
유튜브 채널 ‘유인라디오’ 캡처


아이유는 “저는 2번이 낫다. ‘이래도 좋아, 저래도 좋아’ 하면 힘이 빠질 것 같다”며 “차라리 움직이자고 하면 잘 맞춰줄 수 있다. 알람 시계 연인은 귀여울 것 같다”고 답했다.

그러자 유인나는 “웃기지 말라”며 “아이유는 연인이 하자는 건 다 따라가지만 문제는 위험한 수준으로 따른다”고 지적했다.

그러면서 “본인이 방전인데도 신호를 안 주고 끝까지 맞춰주다가 결국 몸져누워 병원에 가는 스타일”이라고 말해 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘유인라디오’ 캡처
유튜브 채널 ‘유인라디오’ 캡처


유튜브 채널 ‘유인라디오’ 캡처
유튜브 채널 ‘유인라디오’ 캡처


유인나는 “차라리 1번을 선택해라. 병들어 눕지 말고”라고 조언했고, 아이유는 “듣고 보니 1번이 맞는 것 같기도 하다”고 해 모두를 폭소케 했다.

아이유는 2022년 배우 이종석과의 열애를 인정한 후 4년째 공개 연애를 이어오고 있다.

온라인뉴스부
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