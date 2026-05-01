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[포토] 블핑 리사, 파격 ‘시스루 레이스룩’

입력 :2026-05-01 10:59:06
수정 :2026-05-01 10:59:06
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블랙핑크 리사 SNS
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걸그룹 블랙핑크의 멤버 리사가 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌 현장에서 선보인 파격적인 스타일링으로 글로벌 팬들의 이목을 집중시켰다.

리사는 지난 30일 자신의 SNS에 “BadAngelchella”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 공개된 이미지 속 그는 서로 다른 콘셉트를 넘나들며 강렬한 존재감을 드러냈다.

특히 블랙 레이스 소재의 미니 원피스가 눈길을 끌었다. 전신 실루엣이 드러나는 시스루 디자인으로 과감하면서도 세련된 분위기를 연출했고, 특유의 관능적인 매력을 한층 부각시켰다. 슬림한 몸매 라인이 강조되며 팬들 사이에서는 ‘코첼라 여신’이라는 반응도 이어졌다.

그는 또 다른 스타일링에서 화이트 크로셰 셋업에 웨스턴 부츠를 매치해 자유로운 페스티벌 감성을 완성했다. 여기에 크롭 니트와 미니스커트, 트레이닝룩까지 다양한 의상을 소화하며 폭폭넓은 패션 스펙트럼을 입증했다.

이번 스타일링은 리사가 최근 무대에서 선보인 퍼포먼스 콘셉트 ‘Bad Angel’과도 맞닿아 있다. 그는 공연에서 애니마(Anyma)와 협업한 무대를 펼치며, 홀로그램 연출을 결합한 압도적인 퍼포먼스로 큰 화제를 모았다.

온라인뉴스부
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