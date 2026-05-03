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신지♥문원, 눈물바다 된 결혼식 현장…백지영 ‘축가 중단’ 사태

입력 :2026-05-03 09:58:50
수정 :2026-05-03 09:58:50
신지와 문원 결혼식에서 축가를 부르는 백지영(오른쪽). 박슬기 인스타그램
신지와 문원 결혼식에서 축가를 부르는 백지영(오른쪽). 박슬기 인스타그램


그룹 코요태 멤버 신지와 가수 문원의 결혼식이 2일 동료 연예인들의 축하와 눈물 속에 치러졌다.

신지(44)와 문원(37)은 서울 강남구 역삼동 라움아트센터에서 결혼식을 올렸다.

방송인 붐과 개그맨 문세윤이 사회를 맡아 진행했고, 가수 백지영과 에일리가 축가 가수로 나섰다.

코요태 멤버인 김종민과 빽가는 축사를 통해 두 사람의 앞날을 응원했다.

유재석, 채리나, 심진화, 박슬기, 강재준, 자두, 주영훈, 솔비, 양미라 등 연예인 동료들도 대거 참석했다.

신지·문원 결혼식. 박슬기 인스타그램
신지·문원 결혼식. 박슬기 인스타그램


백지영은 성시경의 ‘두 사람’을 축가곡으로 불렀는데 노래 도중 감정을 주체하지 못하고 눈물을 흘렸다.

떨리는 목소리로 노래를 이어가던 그는 결국 “다시 하겠다”며 반주를 멈췄다. 이를 지켜보던 신지도 눈물을 흘렸다.

붐은 “가장 친한 언니고 인생 동반자다”라며 신지와 백지영의 각별한 관계를 강조했다.

신지·문원 결혼식. 박슬기 인스타그램
신지·문원 결혼식. 박슬기 인스타그램


백지영도 “사실 옛날에는 정말 ‘우리는 시집 못 가지 않을까’라는 생각을 했었다”고 농담으로 분위기를 전환한 뒤 “누구보다 현명하고 사랑이 많은 아내이자 엄마가 될 거라 믿는다”며 진심 어린 축하를 건넸다.

결혼식에 참석한 방송인 박슬기도 이날 자신의 인스타그램을 통해 “백지영 언니의 눈물 머금은 축가에 나도 모르게 눈물이 왈칵 터져 나왔는데, 명 MC 붐 오빠랑 세윤 오빠 덕에 쏙 들어갔다. 그냥 축제 그 자체 결혼식”이라고 후기를 전했다.

신지·문원 결혼식. 박슬기 인스타그램
신지·문원 결혼식. 박슬기 인스타그램


신지와 문원은 2024년 MBC 표준FM ‘이윤석 신지의 싱글벙글쇼’에 문원이 게스트로 출연한 것을 계기로 인연을 맺었다.

두 사람은 최근 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’에 출연해 신혼집에서 함께 생활 중인 예비부부의 일상을 공개했다. 결혼 이후에는 MBN 신규 예능 프로그램 ‘남의 집 귀한 가족’에 합류해 결혼 준비 과정과 신혼 생활을 선보일 예정이다.

온라인뉴스부
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