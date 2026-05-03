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발레복 입은 女아이돌, 때아닌 ‘노출 논란’…“내가 선택한 것”

입력 :2026-05-03 18:32:59
수정 :2026-05-03 18:32:59
걸그룹 케플러의 멤버 김채현이 발레복 논란에 대해 직접 해명했다. 케플러 공식 유튜브 채널 캡처
걸그룹 케플러의 멤버 김채현이 발레복 논란에 대해 직접 해명했다. 케플러 공식 유튜브 채널 캡처


걸그룹 케플러의 멤버 김채현이 발레복 논란에 대해 직접 해명했다.

김채현은 2일 팬 소통 플랫폼을 통해 “그 옷은 내가 선택했다. 발레는 핑크라는 이미지가 있어서 예쁜 옷을 입고 싶었다”며 “좋아할 것이라 생각했는데 예상 못 한 반응이라 놀랐다”고 말했다.

앞서 케플러 공식 유튜브 채널에는 ‘공주님들 스텝 밟으십니다’라는 제목으로 발레에 도전하는 샤오팅, 최유진, 김채현의 영상이 공개됐다.

이들은 발레복을 입고 등장해 전문가의 설명에 맞춰 강도 높은 스트레칭과 기본 발레에 도전했다.

문제는 김채현이 착용한 발레복이었다. 팬들은 다른 멤버들과 달리 몸매를 강조한 의상에 “과하다”, “굳이 저렇게 입혔어야 했냐”라며 코디 담당자를 향해 불편함을 드러냈다.

이에 김채현이 직접 해명에 나섰다. 그는 “팬들을 이해한다”며 “그래도 예쁜 옷을 입고 싶은 내 마음도 있다. 앞으로는 조율해서 입을 테니 너무 화내지 말라”고 전했다.

케플러는 Mnet 오디션 프로그램 ‘걸스플래닛999: 소녀대전’을 통해 선발된 다국적 걸그룹이다.

온라인뉴스부
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