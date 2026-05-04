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김고은, 얼굴 가리고 ‘이 배우’와 한강 데이트…‘하트’까지[포착]
입력 :2026-05-04 07:59:36
수정 :2026-05-04 07:59:36
배우 김고은이 모자와 마스크로 얼굴을 꽁꽁 가린 채 절친인 배우 안은진과 한강 데이트를 즐겼다.
김고은은 2일 자신의 소셜미디어(SNS)에 하트 이모티콘과 함께 두 장의 사진을 올렸다.
사진에는 모자와 마스크로 얼굴을 완전 가린 김고은과 똑같이 얼굴을 가린 또 다른 여성이 나란히 서 있는 모습이 담겼다. 김고은은 안은진의 계정을 태그하면서 해당 여성이 배우 안은진임을 알렸다.
두 사람 모두 얼굴을 꽁꽁 가렸지만 밤중의 외출이 신난 듯한 모습이 분위기로 느껴진다.
안은진 역시 이 사진을 자신의 개인 계정에 공유한 뒤 한강의 야경 사진까지 게재했다.
김고은과 안은진은 한예종 동기로 평소에도 남다른 친분을 자랑한 바 있다.
온라인뉴스부
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