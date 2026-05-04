기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“하루 2000원 벌어”…최강희, 폐지 주워 리어카 끄는 근황

입력 :2026-05-04 08:00:48
수정 :2026-05-04 08:00:48
유튜브 ‘나도 최강희’
유튜브 ‘나도 최강희’


유튜브 ‘나도 최강희’
유튜브 ‘나도 최강희’


배우 최강희가 폐지 수거 체험에 나선 근황을 공개했다.

최근 유튜브 채널 ‘나도 최강희’에는 “[폐지 줍는 할아버지의 수입] 돈이 되는 고물은 따로 있다”라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 최강희는 폐지 수거를 하는 어르신과 함께 하루 일과를 체험했다.

어르신은 “새벽 3시 30분에 나와 일을 시작해 고물상 문이 열리는 오전 6시 30분쯤까지 일하면 3000~5000원을 번다”고 설명했다. 최강희 역시 직접 폐지와 헌 옷을 모아 리어카에 가득 실었지만, 손에 쥔 돈은 2000원에 그쳤다.

체험 과정에서 최강희는 “몸을 계속 구부렸다 폈다 해야 해서 허리에 부담이 갈 것 같다”며 작업의 어려움을 털어놓기도 했다. 이어 어르신 부부를 만나 대화를 나누고 용돈을 건네며 현장을 마무리했다.

한편 최강희는 2021년 드라마 ‘안녕? 나야!’ 이후 3년 동안 연기 활동을 중단했다. 이 기간 고깃집 아르바이트, 지인의 집 가사도우미 등 다양한 일을 경험하며 시간을 보냈다.

그는 연기를 멈춘 이유에 대해 “연기하는 재미를 잃어버렸다”며 “계속하다 보니 시야가 좁아지는 것 같고, 스스로 불안해 번아웃임을 깨달았다”고 밝힌 바 있다.

최강희가 언급한 번아웃은 과도한 스트레스와 피로로 인해 정서적·신체적 에너지가 고갈된 상태를 의미한다. 전문가들은 충분한 휴식과 규칙적인 생활, 스트레스 관리가 중요하다고 조언한다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
최강희가 연기 활동을 중단한 기간은?
인기기사
‘최고 전통미인’ 춘향선발대회
블핑 리사, 파격 ‘시스루 레이스룩’
‘빌보드 우먼 인 뮤직’ 베스트 드레서는?
‘경도인지장애’ 원로배우 전원주, 가족들에 유언 남겼다

‘경도인지장애’ 원로배우 전원주, 가족들에 유언 남겼다
신지♥문원, 눈물바다 된 결혼식 현장…백지영 ‘축가 중단’ 사태

신지♥문원, 눈물바다 된 결혼식 현장…백지영 ‘축가 중단’ 사태
야인시대 ‘그 배우’, 10년째 일용직 근로자로 일하는 근황

야인시대 ‘그 배우’, 10년째 일용직 근로자로 일하는 근황
“아내를 죽였다”…이혼 한 달 만에 짐 정리하러 온 전처 살해한 60대

“아내를 죽였다”…이혼 한 달 만에 짐 정리하러 온 전처 살해한 60대
초1에 “오빠라고 해봐요”…정청래·하정우 “아이와 부모님께 송구” 사과

초1에 “오빠라고 해봐요”…정청래·하정우 “아이와 부모님께 송구” 사과
“감기 바이러스가 암을 막는다고?”…英 연구진 깜짝 연구 결과

“감기 바이러스가 암을 막는다고?”…英 연구진 깜짝 연구 결과
발레복 입은 女아이돌, 때아닌 ‘노출 논란’…“내가 선택한 것”

발레복 입은 女아이돌, 때아닌 ‘노출 논란’…“내가 선택한 것”
한윤서, 결혼 앞두고 안타까운 소식…“예비 시모가 상견례 취소 통보”

한윤서, 결혼 앞두고 안타까운 소식…“예비 시모가 상견례 취소 통보”
2026년 5월 4일

2026년 5월 4일
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘수십억 자산’ 전원주 “식당 휴지로 코 닦아…집 청소까지”

    ‘수십억 자산’ 전원주 “식당 휴지로 코 닦아…집 청소까지”

  2. 양상국, 월 수입 공개에…“결혼 가능성 100%” 결정사 직원도 깜짝

    양상국, 월 수입 공개에…“결혼 가능성 100%” 결정사 직원도 깜짝

  3. ‘경도인지장애’ 원로배우 전원주, 가족들에 유언 남겼다

    ‘경도인지장애’ 원로배우 전원주, 가족들에 유언 남겼다

  4. 진태현 ‘이숙캠’ 하차, 왜?…“제작진에게 설명 들어, 부끄럽다”

    진태현 ‘이숙캠’ 하차, 왜?…“제작진에게 설명 들어, 부끄럽다”

  5. “냉장고 안까지 열었다”…이나영, ♥원빈 일상 최초 공개

    “냉장고 안까지 열었다”…이나영, ♥원빈 일상 최초 공개
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘빌보드 우먼 인 뮤직’ 베스트 드레서는?

‘빌보드 우먼 인 뮤직’ 베스트 드레서는?

가수, 영화배우 등 스타들이 29일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라듐에서 열린 ‘2026 빌보드 우먼 인 뮤직
걸그룹 로네츠 멤버 전원 사망…연예계 ‘애도’ 물결

걸그룹 로네츠 멤버 전원 사망…연예계 ‘애도’ 물결

1960년대를 풍미한 전설적인 걸그룹 로네츠(The Ronettes)의 마지막 생존 멤버였던 네드라 탈리 로스가 별세했다. 향년 80세