스타요즘
“힘든 시간 보냈다”…김승혜, 김해준과 결혼 2년 만에 전한 소식
입력 :2026-05-05 11:28:03
수정 :2026-05-05 11:28:03
두 차례 유산 겪고 임신 17주
결혼 2년 만에 임신에 ‘축하’
개그우먼 김승혜가 두 차례 유산을 딛고 임신 소식을 전했다.
김승혜는 지난 4일 자신의 유튜브를 통해 “저 임신했다”며 “저희 부부에게도 아기 천사가 찾아왔다”고 밝혔다. 현재 임신 17주 차다.
김승혜는 “걱정과 설렘 속에 조심스럽게 알리게 됐다”며 “모든 게 처음인 엄마 아빠라 부족하지만 잘 헤쳐 나가겠다”고 전했다.
이번 임신 과정은 순탄하지 않았다. 김승혜는 임신 준비 과정에서 두 차례 유산을 겪었다고 밝혔다. 그는 “처음 준비한 달에 임신이 됐지만 화학적 유산을 겪으며 힘든 시간을 보냈다”며 “임신 테스트기 두 줄을 확인했을 때도 기쁘면서 동시에 불안했다”고 털어놨다.
이후 약 6개월 동안 병원 치료와 배란 유도 약물, 주사 등을 병행하며 임신을 준비했다. 배란 9일 차 테스트기에서 두 줄을 확인했지만 “또 잘못될까 봐 바로 말하지 못했다”고 했다. 이후 초음파로 아기집을 확인한 뒤 남편 김해준에게 소식을 전했다.
김해준은 예상치 못한 임신 소식에 놀라움을 감추지 못했고, 두 사람은 기쁨을 나눴다. 공개된 사진에는 김해준이 아내의 배에 손을 얹고 환하게 웃는 모습과 초음파 사진 등이 담겼다.
1987년생 동갑내기인 두 사람은 2024년 결혼했다. 결혼 2년 만에 전한 임신 소식에 축하가 이어지고 있다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김승혜가 이번 임신 전에 겪은 유산 횟수는?