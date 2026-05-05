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매일 술이었다는 ‘청순 걸그룹’ 멤버, “뇌 안돌아가 술 끊었다” 고백

입력 :2026-05-05 14:43:54
수정 :2026-05-05 14:43:54
사진=김세정 인스타그램 캡처
사진=김세정 인스타그램 캡처


그룹 ‘아이오아이(I.O.I)’ 출신 가수 겸 배우 김세정이 애주가의 면모를 공개해 이목을 끌고 있다.

지난 4일 방송된 SBS TV 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에는 데뷔 10주년을 기념해 재결합한 ‘아이오아이’ 멤버들이 출연해 그동안의 근황과 비하인드 스토리를 전했다.

이날 진행자 이수지는 이제는 전원이 성인이 된 멤버들에게 “이제 다 같이 술을 마셔봤겠다”라며 주량과 술버릇에 대해 물었다.

이에 김세정은 “술을 너무 좋아한다”고 답하며 연예계 대표 애주가다운 면모를 보였다. 구체적인 음주 스타일을 묻자 그는 “부어라 마셔라 스타일은 아니고 하루가 끝나면 술 한 잔 해줘야 나 오늘 열심히 살았구나 싶다”고 술을 마시는 이유를 설명했다.

사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’ 캡처
사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’ 캡처


주량에 대해서는 “맥주 2캔 정도 마신다. 그때부터 술이 술을 조금 부른다”며 “살짝 아쉬우니까 위스키 조금 먹어 볼까, 조금만 더 먹어 볼까 하다가 갑자기 확 올라서 갑자기 확 따른다”고 덧붙여 애주가들의 공감을 샀다.

그는 지속적으로 술을 찾게 된 이유에 대해 “보상심리가 너무 커서 매일 연습이 끝나면 아무리 힘들어도 한 잔씩 먹고 잤다”면서 “요즘에는 매일 연습을 하는데 (매일 술을 마셔서) 뇌가 안 돌아가더라. 진짜 안 되겠더라”고 말해 놀라움과 걱정을 안겼다. 이어 “나의 연습을 위해서 술을 끊어야겠다 싶어 최근에 끊는 중”이라고 밝혔다.

사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’ 캡처
사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’ 캡처


함께 출연한 이상민은 “김세정이 진짜 술을 좋아한다. 술 먹는 자리가 끝날까 봐 화장실을 참고 끝까지 버틴다고 한다”고 전했다. 이에 김세정은 “술을 먹기 시작하면 애들과 진솔한 이야기를 하는 게 너무 좋다. 그런 이야기를 하는 순간이 사실 많지 않은데 그 시간이 너무 소중하다”며 속내를 드러냈다.

한편 김세정이 속한 그룹 ‘아이오아이’는 2016년 Mnet ‘프로듀스 101’을 통해 결성된 프로젝트 그룹이다. ‘픽미(Pick Me)’, ‘너무너무너무’ 등 히트곡을 발표하며 신드롬을 일으켰다.

2017년 1월 공식 그룹 활동을 마무리한 이후 각자의 길을 걸으며 배우, 솔로 가수 등으로 활약하다 팬들과의 약속을 지키기 위해 데뷔 10주년인 2026년 재결합을 이뤄냈다.

강경민 기자
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